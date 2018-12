L’assurda accusa a Celine Dion dopo il lancio di una nuova linea di abbigliamento per

optimaitalia

(Di sabato 1 dicembre 2018)Ha dell'incredibile l', che ha appena lanciato unadisotto il brand Nununu. Lacollezione nasce con l'intento di superare le etichette di genere per gli abiti da bambino e da bambina. L'artista canadese vorrebbe quindi "liberare i bambini dai ruoli tradizionali del ragazzo/ragazza e consentire ai giovani di crescere su valori di uguaglianza", così come viene espresso sul sito Celinununu. In maniera del tutto inaspettata, arriva l'attacco da parte di National Catholic Register che condanna il gender fluid lanciato dalladi moda e l'di satanismo, introducendo i più piccoli al culto del demonio attraverso messaggi occulti racchiusi nelle sue creazioni. A far riflettere è lo spot con il qualeha voluto lanciare la suacollezione. Nello spot si vede infatti l'artista irrompere nel reparto ...