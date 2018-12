La Samp torna a vincere al Ferraris

Sampdoria - può tornare Muriel : Non solo Oberlin , per l'attacco della Sampdoria spunta un ex: secondo La Gazzetta dello Sport infatti, Luis Muriel non trova spazio a Siviglia e potrebbe tornare in blucerchiato con la formula del prestito.

Quagliarella illude - Piatek torna protagonista : intensità ed emozioni ma il derby della Lanterna Genoa-Sampdoria finisce in parità [FOTO e VIDEO] : 1/20 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Milan - torna Ibrahimovic?/ Tutto pronto per l'arrivo dello svedese - ma occhio alla Sampdoria - IlSussidiario.net : Milan, torna Ibrahimovic? Tutto pronto per l'arrivo dello svedese, ma occhio alla Sampdoria che ha contattato l'entourage dell'attaccante

Il calciomercato oggi – Rafinha torna in difesa - affari Juve-Sampdoria : Il calciomercato oggi – L’esperienza con la maglia dell’Inter è stata importante per Rafinha, poi il club nerazzurro non ha avuto la forza economica di riscattare il centrocampista. E’ iniziata così la stagione con il Barcellona, avventura che però non può essere considerata entusiasmante. Per questo motivo sembra certo un addio già dal mercato di gennaio, con l’intenzione di Rafinha di tornare nel campionato italiano. La soluzione ...

La Roma è tornata Samp spazzata via : Roma A voce bassa per non farsi sentire troppo. La scaramanzia, d'altronde, non è mai abbastanza. All'uscita dall'Olimpico però a qualche tifoso Romanista il commento è scappato: 'Finalmente la Roma è ...

Roma-Sampdoria 4-1 : Di Francesco torna a sorridere : ROMA - Dopo tre partite e oltre un mese, finisce l'astinenza da vittoria in campionato della Roma: quattro gol alla Sampdoria all'Olimpico per tornare a sorridere e scalare di nuovo la classifica, ...

Roma : contro la Samp per tornare al successo in campionato - gioca Schick : Roma – Ultima fatica prima di una nuova sosta. Questo pomeriggio la Roma di Eusebio Di Francesco affronterà la Sampdoria di Marco Giampaolo allo stadio Olimpico capitolino. Blucerchiati reduci dal brutto KO maturato tra le mura amiche contro il Torino (1-4), mentre i giallorossi vogliono trovare continuità ai risultati raccolti in Europa e riprendere a vincere anche in Italia. Ultimo successo è stato fatto registrare in data 6 ottobre sul ...

La Roma torna su Berardi : Schick tra Bologna - Samp e... Arsenal per Ramsey : Secondo il Corriere dello Sport , l'attaccante ceco piace all' Arsenal , alla ricerca di un attaccante dopo l'infortunio di Welbeck e che potrebbe offrire in cambio Ramsey . Però il centrocampista ...

Sampdoria - Sabatini dimesso dall'ospedale : "Non vede l'ora di tornare" : Si sorride in casa Sampdoria, grazie alle buone notizie che riguardano le condizioni di salute di walter Sabatini. Il direttore dell'area tecnica del club blucerchiato, ricoverato d'urgenza all'...

Sampdoria - Bereszyski : 'Volevo tornare a Genova a testa alta...' : ... appena retrocesso in Lega B di Nations League con la sua Polonia, proprio per mano dell'Italia: 'È risultato che siamo i più deboli di questo gruppo ' ha spiegato il terzino blucerchiato a sport.se.

Sampdoria - Saponara : 'Sono pronto a tornare - tra Icardi e Higuain...' : Riccardo Saponara , centrocampista della Sampdoria , ha parlato a Sky Sport : ' Ora sto bene, sono pronto a tornare già da lunedì col Sassuolo per dare il mio contributo ai miei compagni . Il derby Inter-Milan? Del Milan ho tanti ricordi, dura scegliere tra Icardi e ...

Argentina - Sampaoli torna a parlare : “Vi spiego il fallimento mondiale” : Argentina– Jorge Sampaoli non verrà sicuramente ricordato come il miglior ct della nazionale Argentina. Anzi, l’ex Siviglia ha lasciato solo brutti ricordi tra i tifosi argentini: primo perché alla guida del Cile sconfisse l’Albiceleste in una finale di Coppa America, secondo perché nello scorso Mondiale è stato protagonista e primo accusato del fallimento della seleçion. […] L'articolo Argentina, Sampaoli torna a ...

La Samp torna a vincere : La Sampdoria sconfigge la Spal per 2-1 nel posticipo della settima giornata della Serie A 2018-19. Arrivano i tre punti per i ragazzi di Marco Giampaolo che allo stadio Luigi Ferraris di Genova ...

Inter - Spalletti è tornato a farsi sentire : contestata l'espulsione contro la Sampdoria : L'Inter torna alla vittoria in campionato con il successo nell'anticipo della quinta giornata contro la Sampdoria per 1-0 allo stadio Ferraris di Genova. Un match che ha visto i nerazzurri tenere il pallino del gioco, con ben due gol annullati a Nainggolan e Asamoah prima del gol vittoria messo a segno [VIDEO] da Marcelo Brozovic nei minuti di recupero al 93'. Un successo che permette alla squadra di Luciano Spalletti di tornare a farsi vedere ...