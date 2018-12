«La rosa e il bambino» è la canzone vincitrice dello Zecchino d’Oro 2018 – Video

davidemaggio

(Di sabato 1 dicembre 2018) Alyssia Palombo e Martina Galasso - 61°d'OroLadella 61^ edizioneè Lae il, scritta da Mario Gardini e Giuseppe De, ed interpretata da Martina Galasso e Alyssia Palombo. Secondo posto per Meraviglioso è, cantata da Giulia Murrai. Medaglia di bronzo per Chi lo dice che, interpretata da Elena Ciocoi. Lapreferita dal web-voto è invece La cicala latina cantata da Victoria Cosentino. Con la vittoria di Lae ilsi conclude la sessantunesima edizione della kermesse canora dedicata ai più piccoli, ideata nel lontano 1959 da Cino Tortorella. Come accaduto negli ultimi anni lo spettacolo è stato proposto in quattro appuntamenti a cadenza settimanale, condotti da Francesca Fialdini con Gigi e Ross. Direttore artistico della manifestazione per il secondo anno è stato Carlo Conti, al quale spetterà ...