La persona viene prima dello Stato e dei confini

(Di sabato 1 dicembre 2018) Il 1 dicembre di cinque anni fa sette persone, di origine cinese, morirono nel rogo di un capannone nel Macrolotto di Prato. Molte cose sono cambiate da allora, soprattutto per il lavoro fatto dalle forze sociali, dal Comune e dalla Regione ma ancora oggi dobbiamo riconoscere che i diritti del lavoro e la legalità economica a Prato e nel nostro Paese non sono pienamente affermati.Anche per rispetto alla memoria di quelle sette vittime e delle migliaia di persone che hanno perso la vita nella fuga verso una nuova speranza, credo non si debba tacere niente delle preoccupazioni, dei rischi e delle mistificazioni che nascono con il decreto Salvini.Molte voci diverse hanno messo bene in risalto le contraddizioni di un decreto che a dispetto del titolo, sicurezza e immigrazione, finirà per aumentare l'illegalità e colpire i processi di integrazione.Se davvero si ...