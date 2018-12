La nuova protesta dei gilets jaunes a Parigi

Parigi - nuova protesta dei gilet gialli : scontri sugli Champs-Elysees : Fra 500 e 600 gilet gialli si sono radunati attorno agli Champs-Elysees , a Parigi , per la terza manifestazione della protesta contro il caro carburante. Si sono già registrati tafferugli con la ...

Francia - 'gilet gialli' : il primo dicembre nuova protesta - Trump : manifestino anche per come Ue maltratta gli Usa : Dopo le violenze e i 101 arresti del corteo di sabato a Parigi, i "gilet gialli" hanno lanciato un appello per una grande manifestazione il primo dicembre sempre nella capitale francese. Su Facebook ...