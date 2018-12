La lettera di Savona | Rilanciare gli investimenti per generare fiducia

huffingtonpost

: RT @Acidelius: Il ministro Savona ha mandato una lettera a Bruxelles evidenziando che se agli Stati non è permesso raggiungere gli obiettiv… - AndreaVianelli_ : RT @Acidelius: Il ministro Savona ha mandato una lettera a Bruxelles evidenziando che se agli Stati non è permesso raggiungere gli obiettiv… -

(Di sabato 1 dicembre 2018) "Come ministro tecnico ho indicato la soluzione da dare a una caduta del saggio di crescita produttiva anche superiore alle previsioni ufficiali, che rischia di aumentare la disoccupazione già elevata e la povertà troppo estesa in Italia. Per affrontare questa congiuntura dobbiamo discostarci dal rientro nei parametri fiscali europei concordati dai precedenti Governi per garantire, d'accordo con le autorità europee, stabilità economica e politica". Lo dice, in unapubblicata dal Messaggero, il ministro degli Affari europei Paolo"La proposta - spiega- permetterebbe ragionevolmente di ritornare in un triennio sul sentiero del riaggiustamento del deficit di bilancio strutturale e della riduzione del debito pubblico sul Pil. Ma un passo indispensabile di questa strategia deve essere il rilancio deglipubblici e privati.In ...