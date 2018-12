La Juventus Women risponde al Milan | col Sassuolo finisce 4-0

Fiorentina-Juventus Women probabili formazioni : Bonansea e Aluko davanti : La gara Fiorentina-Juventus women va in onda alle ore 12.30 e sarà trasmessa in diretta da Sky Sport. La gara sicuramente è molto interessante e propone alle bianconere della Guarino la possibilità di puntare molto in alto. Con una vittoria infatti si potrebbe rimanere quantomeno in scia del ...

Juventus Women - Braghin : 'Fiorentina favorita - noi...' : Stefano Braghin, Head of Academy Organizational Department and Juventus Women, è stato intervistato da Sky Sport : ' In questo momento è la squadra più forte, lo dicono i risultati. È virtualmente prima in campionato, è andata più avanti di noi in Champions League, ha vinto la Supercoppa. È la favorita e ...

Cinquina della Juventus Women al Pink Bari. Adesso il Milan è più vicino : La Juventus Women torna a ruggire e si avvicina alla vetta della Serie A femminile. Grazie alla Cinquina rifilata oggi in casa a Vinovo alla Pink Bari, 5-0,, le ragazze di Rita Guarino dimostrano di ...

Juventus Women - bentornate : cinquina alla Pink Bari : Look out for a new and tasty addition to the #JuventusWomen shirts today! pic.twitter.com/0wTGEYCGAZ - Juventus FC Women, @JuventusFCWomen, 17 novembre 2018 CRONACA - Si diverte senza soffrire la ...

Juventus : M&M's nuovo sponsor della squadra Women : TORINO - Si amplia e si rinnova fino al 2021 la Partnership della Juventus con Mars: M&M's sarà sponsor di maglia delle Juventus Women . Quando le ragazze di Rita Guarino scenderanno in campo sabato ...

M&M’s diventa partner e sponsor di maglia delle Juventus Women : L’iniziativa consolida e amplia la partnership siglata lo scorso anno con Mars, che sarà rinnovata fino al 2021 L'articolo M&M’s diventa partner e sponsor di maglia delle Juventus Women è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus Women - Rosucci : 'Milan con carattere forte - restiamo le più forti' : Ai microfoni di Sky Sport , ecco il pensiero di Martina Rosucci sul campionato in corso: 'E' davvero bellissimo, molto combattuto. Ci si giocherà tutto fino all'ultima giornata. Le avversarie? Il Milan caratterialmente, ...

Un palo e una traversa fermano le Juventus Women - poi il crollo : 3-0 Milan : TORINO - Il big match fra le prime della classe se lo aggiudica il Milan , con un risultato pesantissimo, 3-0, che non riflette i reali valori espressi in campo. La Juventus domina per tutto il primo ...

La Fiorentina Women vince la Supercoppa contro la Juventus : Con un gol di Ilaria Mauro al 23′ della ripresa la Fiorentina Women batte la Juventus e si aggiudica la Supercoppa femminile. Al Picco della Spezia termina 1 a 0 per le ragazze allenate da Antonio Cincotta dopo una partita vivace e dove non sono mancate le occasioni. È la Juventus a fare la partita, con la Viola a prediligere le ripartenze. Al 9′ le Viola sfiorano il vantaggio con un tiro dalla distanza della Clelland che ...

La Fiorentina Women vince la Supercoppa contro la Juventus : Con un gol di Ilaria Mauro al 23′ della ripresa la Fiorentina Women batte la Juventus e si aggiudica la Supercoppa femminile. Al Picco della Spezia termina 1 a 0 per le ragazze allenate da Antonio Cincotta dopo una partita vivace e dove non sono mancate le occasioni. È la Juventus a fare la partita, con la Viola a prediligere le ripartenze. Al 9′ le Viola sfiorano il vantaggio con un tiro dalla distanza della Clelland che ...

Juventus Women - finale storta per le bianconere : la Supercoppa va alla Fiorentina : È della Fiorentina la Supercoppa Italiana. Allo stadio Alberto Picco di La Spezia, la formazione viola, vincitrice della Coppa Italia nella passata stagione, ha battuto 1-0 la Juventus Women, ...

Juventus Women - di corsa sotto la pioggia verso la Supercoppa : TORINO - Allenamento sotto la pioggia per la scudettata Juventus Women che sabato 13 ottobre, ore 20.30, sfiderà la Fiorentina detentrice della Coppa Italia in un match che metterà in palio la ...