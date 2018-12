La Juve si prepara al colpaccio | pronti 90 milioni per avere Isco dal Real

Inter - duello con la Juventus per Pogba : Marotta prepara l'offerta (RUMORS) : L'Inter sarà una delle protagoniste nelle prossime sessioni di calciomercato. Mentre a gennaio i nerazzurri cercheranno di muoversi con operazioni minori o, comunque, meno dispendiose a causa dei paletti imposti dal fair play finanziario, a luglio le cose cambieranno. Il club meneghino uscirà definitivamente dal settlement agreement e potrà muoversi con maggiore libertà. Chi guiderà il mercato nerazzurro, oltre al direttore sportivo, Piero ...

Pallone d’Oro - Cristiano Ronaldo è una furia ma adesso il calciatore della Juventus prepara la rivincita : Le ultime indiscrezioni sul Pallone d’Oro sono veramente clamorose. Più passano le ore e più aumentano le possibilità sull’esclusione dal podio di Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte in circolazione. Dopo una serie di trionfi la decisione del calciatore portoghese è stata quella di lasciare il Real Madrid per tentare una nuova esperienza ma sempre vincente: la squadra che poteva regalare maggiori sicurezze era la ...

Inter - Nainggolan si prepara : nel mirino Tottenham - Roma e Juve : Quattro sconfitte stagionali per l'Inter: in tre Radja Nainggolan non c'era. Basterebbe questo dato per considerare il Ninja almeno come un talismano nerazzurro. Ovviamente, le cose non sono così ...

Calciomercato Juventus - Mehdi Benatia prepara l’addio : “così non va” : Calciomercato Juventus, il club bianconero si troverà a fronteggiare a gennaio la volontà di trovare spazio di Benatia, fuori dalle rotazioni di Allegri Calciomercato Juventus – Mehdi Benatia pensa già all’addio alla Juventus. Il calciatore marocchino sta giocando davvero poco in questo inizio di stagione dopo il ritorno di Bonucci e dunque la sessione di mercato di gennaio potrebbe essere quella dell’addio al club ...

Zidane ai tifosi Juventus "Spero di tornare presto a Torino"/ Ultime notizie - Zizou prepara il ritorno? - IlSussidiario.net : Zidane Juventus, l'ex allenatore del Real Madrid manda un messaggio ai tifosi: Zizou sta preparando il grande ritorno a Torino?

Juventus - Pogba ‘annuncia’ il ritorno : i bianconeri preparano l’affare : E’ una Juventus scatenata sul mercato, non solo il possibile affare con il Real Madrid ma anche il ritorno del centrocampista Pogba. Ecco le importanti dichiarazioni del francese a RMC Sport: “Sentivo che avremmo affrontato la Juventus in Champions League, è stato incredibile. Lo dissi a mio fratello in estate: ‘credo che saremo nello stesso gruppo della Juve’”. E il centrocampista non vede l’ora di tornare: “Per me è un ...

Juventus - il legale di CR7 prepara l'asso : E se Kathryn Mayorga dopo essere stata nella suite di Cristiano Ronaldo e aver ipoteticamente subito l'abuso, fosse poi uscita per tornare nel locale Rain, dove aveva conosciuto poche ore prima il ...

Daily Mail : 'Ramsey in scadenza - la Juventus prepara l'offerta' : LONDRA - Secondo il Daily Mail la Juventus a gennaio presenterà un'offerta ad Aaron Ramsey , centrocampista in scadenza di contratto con l' Arsenal . Il gallese avrebbe già respinto le offerte di ...

Juve - boom Paratici sul mercato : prepara un colpaccio : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, la Juventus risponde al fuoco del Milan. 'Risposta a Paquetà, Paratici vuole prendere Adrien Rabiot dal PSG come colpaccio: ci sta lavorando, è a scadenza ma il Barcellona è il ...

Juventus : Agnelli prepara il dopo Marotta - spazio a Paratici e Ricci. Exor deposita lista candidati cda : ... divorzio annunciato sabato sera dallo stesso ad, e varare un nuovo sistema di deleghe con tre responsabili per le tre aree chiave, sport, ricavi e servizi,. Lo preannuncia oggi il presidente Andrea ...