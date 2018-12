La Juve ricorda Astori | Chiellini porta i fiori sotto la Fiesole

Juventus - Matuidi : 'Mbappé mi ricorda Ronaldo e Ibrahimovic' : TORINO - Dal ritiro della nazionale francese Blaise Matuidi ha affrontato diversi temi in conferenza stampa, soffermandosi anche sulla sua avventura alla Juventus. 'Il mio ruolo in campo? La cosa più ...

Juventus - Bernardeschi ricorda Astori : “Ha insegnato integrità” : Federico Bernardeschi, ex compagno di Davide Astori alla Fiorentina, lo ha ricordato ai microfoni di Sky Sport: “Io credo che abbia lasciato un insegnamento a tutto lo sport, un insegnamento di integrità, da parte di uno sportivo integro, leale. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e giocarci insieme, di condividere con lui momenti bellissimi e questo non ha prezzo. Quando ti porti delle cose come queste è speciale, sono cose che ti ...

I tifosi della Juventus insultano Mou : lui risponde ricordando il Triplete con l'Inter : José Mourinho si è fatto tanti 'nemici' nella sua carriera da allenatore. Lo Special One, infatti, negli anni ha sempre battibeccato con i giornalisti, con tanti colleghi allenatori e anche con le ...

Juve - tutti i giocatori che non ricordavi avessero giocato con i bianconeri : Ha giocato nella Juve, ma davvero? Meteore e dimenticati. Giovani in rampa di lancio poi sbocciati altrove o altri che non hanno mai trovato fortuna in bianconero. Chiusi da una concorrenza spietata o ...

La storia del falso giocatore della Juventus ricorda quella del Kaiser negli Anni '80 : Si chiama Dionicio Farid Fernandes ha 19 Anni, è messicano, ed è un giovane talento delle giovanili della Juventus che presto esordirà in Champions League con la maglia bianconera. O almeno questo è quello che grazie ad un abile uso di Photoshop è riuscito a far credere alla stampa sudamericana. Il ragazzo infatti non è un calciatore ma è lo stesso finito in prima pagina fingendosi non solo un ...

Ancelotti contro i tifosi della Juventus : “ricordate la Champions del 2003?” : Carletto Ancelotti ha risposto in maniera abbastanza piccata ai cori del pubblico di fede juventina, facendo riferimento alla Champions del 2003 Carletto Ancelotti ha perso oggi con il suo Napoli contro la Juventus all’Allianz Stadium. Il tecnico si è presentato ai microfoni di Skysport dopo la gara ed è stato interpellato in merito ad alcuni cori effettuati dai tifosi bianconeri contro lo stesso Ancelotti. La replica è stata ...