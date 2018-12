La Juve espugna il Franchi

La Juve ntus espugna l'Old Trafford : Manchester United ko 1-0 : La Juventus di Massimiliano Allegri vince in maniera autoritaria, seppur solo per 1-0, contro il Manchester United di José Mourinho. A decidere la partita in favore dei bianconeri una rete di Paulo ...

La Juve adesso diverte anche (per un’ora) : espugnato Old Trafford ed ipotecato il passaggio agli ottavi - la crisi di Mourinho continua! : Juventus bella per un’ora, prima dell’assalto vano del Manchester United, i bianconeri tornano dall’Old Trafford con tre punti in tasca e qualche convinzione in più Volevate una bella Juventus? Eccovi serviti, almeno per un’ora abbondante di gioco, sino all’arrembaggio finale dei Red Devils. La squadra di Massimiliano Allegri quest’oggi ha giocato un’ottima gara ad Old Trafford, battendo la ...