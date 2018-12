La Francia vieta le sculacciate “educative”

Francia : vietate le sculacciate 'educative' : Può capitare che, quando i figli combinano qualche marachella di troppo o, magari, non vogliano fare i compiti, scappi uno scapaccione o una sculacciata. In Francia, però, la scelta di certi "metodi educativi" può avere le ore contate. Oggi, infatti, l'Assemblée ha adottato "l'interdiction symbolique de la fessée", ossia il primo passo avanti per la messa al bando di sculacciate, schiaffi e ceffoni ai bambini. L'Assemblea Nazionale Giovedì 29 ...