Juventus | per De Ligt duello con il Barcellona

Juventus - la probabile formazione per la sfida con la Fiorentina : TORINO - Ecco la probabile formazione di Allegri per la sfida del Franchi contro Fiorentina. Il modulo è il 4-3-1-2. Szczesny Juve, i convocati Allegri: «Dybala tuttocampista» 1 di 11 Successiva Tutte ...

Calcio - 14a giornata Serie A 2018-2019 : grande attesa per Roma-Inter e Fiorentina-Juventus - il Napoli con l’Atalanta per ripartire : Tra domani, sabato 1 dicembre, e lunedì 3 dicembre si svolgerà la quattordicesima giornata del campionato italiano di Seria A 2018-2019 di Calcio. Diverse le sfide interessanti, anche se l’incontro più atteso è sicuramente quello tra Roma e Inter alle 20.30 di domenica sera. Da non perdere però anche la partita tra Fiorentina e Juventus di sabato alle 18.00, il match delle 12.30 di domenica tra il Milan di Gattuso e il sorprendente Parma e ...

Juventus - le possibili scelte di Allegri per il match di domani : Pjanic potrebbe riposare : La Juve, questo pomeriggio, si è allenata in vista della partita di domani contro la Fiorentina. I bianconeri dopo la sessione di lavoro sono partiti alla volta di Firenze. Durante la seduta di oggi, Massimiliano Allegri ha provato la formazione che schiererà contro i viola e l'undici della Juventus al Franchi presenterà alcune novità rispetto al match contro il Valencia. Per la partita contro la Fiorentina, il tecnico livornese potrà contare ...

Juventus-Inter - parte domani la vendita dei biglietti per il settore ospiti : parte domani la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Juventus-Inter: ecco tutte le informazioni. L'articolo Juventus-Inter, parte domani la vendita dei biglietti per il settore ospiti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - Allegri : “Per la Fiorentina è la partita dell’anno. Su Ronaldo e Dybala…” : Nella conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri presenta così la partita della Juve di domani pomeriggio a Firenze: “partita difficile, la Fiorentina è una bella squadra. A parte che è ben allenata, ha giocatori giovani e molto tecnici. In casa non ha mai perso, ha subito solo tre gol. Per loro è la partita più importante dell’anno, per noi sarà come tante altre partite“. Il tecnico bianconero ha poi risposto ...

Juventus - Allegri 'Fiorentina agguerrita - per loro la gara della vita' : Sarà una bella giornata di sport e di calcio perché giocare a Firenze davanti a un pubblico meraviglioso è sempre bello'. Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo finanziamenti ...

Fiorentina-Juventus - ancora una vittoria per i bianconeri. Su Sisal Matchpoint si punta sull’Uno contro tutti : Ronaldo segna più di tutta la Viola - a 3 - 50 : La Juventus continua senza sosta la sua marcia da capolista indiscussa, la prossima tappa della corazzata bianconera è il Franchi, contro la Fiorentina, per una sfida mai banale. La Viola non riesce più a vincere, i 3 punti mancano infatti da 6 gare, in cui ci sono state una sconfitta e ben 5 pareggi. La squadra di Allegri è invece ancora imbattuta in campionato e vanta un ruolino di marcia fatto di 12 vittorie e un pareggio, facile ...

Juventus - Ronaldo fa per 3! Da solo fa meglio del tridente della Fiorentina : Cristiano Ronaldo fa per tre. E senza far da sé, come dimostrano i 6 assist già serviti ai compagni. Il primo dato che salta all'occhio alla vigilia di Fiorentina-Juventus è la differenza di fatturato ...

Fiorentina-Juventus - tutto quello che c'è da sapere : Dov'è possibile guardare Fiorentina-Juventus? La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport HD , canale 251, e su Sky Sport Serie A , canale 202, , subito dopo Spal-Empoli , in programma alle ...

Serie A - Roma-Inter a Rocchi. Per Fiorentina-Juventus c'è Orsato : ROMA - Sono state rese note le designazioni per la quattordicesima giornata di Serie A. Si parte con gli anticipi di sabato: alle 15 Spal-Empoli, Mazzoleni,, alle 18 Fiorentina-Juventus, Orsato, e ...

Serie A - Fiorentina-Juventus a Orsato. Per Torino-Genoa c'è Mariani : ROMA - Sono state rese note le designazioni per la quattordicesima giornata di Serie A. Si parte con gli anticipi di sabato: alle 15 Spal-Empoli, Mazzoleni,, alle 18 Fiorentina-Juventus, Orsato, e ...

Fiorentina-Juventus pronostico : improbabile l'assenza di goal - bianconeri super favoriti : Fiorentina-Juventus, una sfida tra due compagini dalla rivalità storica, andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze sabato 1 dicembre 2018 alle 18:00 per la 14ª giornata di serie A. Ci si prepara al tutto esaurito, già venduti 5.000 biglietti La sfida con i bianconeri è attesa da tutta la tifoseria viola come la partita dell’anno e, già nel primo giorno di prevendita, sono stati spazzolati 5.000 biglietti secondo quanto scritto dal ...

Juventus - Bonucci e quella puntura velenosa nei confronti del Milan : “ho perso un anno…” : Commentando il traguardo delle 53 presenze in Champions con la maglia della Juventus, Bonucci si è lasciato andare ad una frase che non è piaciuta ai tifosi del Milan Una frase che ha fatto discutere, scatenando la reazione dei tifosi del Milan. Il protagonista? Leonardo Bonucci che, nel commentare il traguardo delle 53 presenze con la maglia bianconera, ha utilizzato un’espressione che non è piaciuta affatto ai fan rossoneri. ...

Juventus - Alex Sandro infortunato : salterà la Fiorentina. Bernardeschi recuperato - Emre Can torna a correre : ... nei prossimi giorni si sottoporrà a sedute di fisioterapia, ma in ogni caso non sarà convocato per la trasferta di Firenze di sabato 1 dicembre alle ore 18.00, esclusiva Sky Sport Serie A,. Chi ...