Juventus | orgoglio Allegri | ' Bravi ragazzi | qui a Firenze non era semplice'

Juventus - l'orgoglio di Mandzukic : 'Mi sento un vero juventino' : La Juve, ieri, ha battuto per 2-0 la Spal. I bianconeri grazie a Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic hanno portato a casa tre punti molto importanti e da oggi stanno iniziando a pensare alla sfida contro il Valencia. Infatti, già martedì sera saranno in campo all'Allianz Stadium per affrontare gli spagnoli. Al termine del match di ieri, però, i giocatori della Juventus hanno voluto commentare il successo contro la Spal e in particolare Mario ...

Juventus - Agnelli su Ronaldo : “Orgogliosi della sua scelta” : In occasione dell’assemblea degli azionisti, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato di Cristiano Ronaldo e della sua scelta di trasferirsi in Italia: “Sapere che il giocatore più forte al mondo sceglie la Juventus è motivo di profondo orgoglio. Avere Cristiano Ronaldo oggi con noi evidentemente ci aiuterà a ottenere i risultati prefissati“. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN ...

Juventus - Agnelli : 'Non possiamo essere associati ai bagarini. L'Arrivo di CR7 motivo d'orgoglio' : 'Il fatto che Cristiano Ronaldo, il giocatore più forte dal mondo, abbia scelto la Juventus è motivo di grandissimo orgoglio'. Così il presidente della Juventus Andrea Agnelli, all'assemblea degli azionisti del club bianconero. 'Ho sempre sostenuto e continuo ...

Ronaldo Jr show con i pulcini della Juventus : CR7 orgoglioso : TORINO - Lo show tra i difensori e due reti molto belle, con il commento di papà Cristiano Ronaldo affidato a un'icona con gli occhi a forma di cuore. CR7 ha postato sul suo profilo Instagram il video ...

Juventus - orgoglio Pjanic : 'Adesso prendete pure fiato - ma la musica non cambierà' : Ieri la Juve di Massimiliano Allegri ha ottenuto l'ottava vittoria consecutiva in campionato, la decima stagionale. I bianconeri a Udine hanno disputato un'ottima partita e solo le parate incedibili di Scuffet hanno impedito ai Campioni d'Italia di dilagare. La Juventus si è imposta dunque per 0-2 grazie alle reti di Rodrigo Bentancur e Cristiano Ronaldo. Entrambi i gol sono stati di pregevole fattura: la marcatura dell'uruguaiano è arrivata ...

Juventus - orgoglio Pjanic : 'Adesso prendete pure fiato - ma la musica non cambierà' : Ieri la Juve di Massimiliano Allegri ha ottenuto l'ottava vittoria consecutiva in campionato, la decima stagionale. I bianconeri a Udine hanno disputato un'ottima partita e solo le parate incedibili di Scuffet hanno impedito ai Campioni d'Italia di dilagare. La Juventus si è imposta dunque per 0-2 grazie alle reti di Rodrigo Bentancur e Cristiano Ronaldo. Entrambi i gol sono stati di pregevole fattura: la marcatura dell'uruguaiano è arrivata ...