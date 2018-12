Juventus | la possibile formazione contro la Fiorentina | Cuadrado giocherà a centrocampo

Calciomercato Juventus - possibile colpo Jordi Alba in estate (RUMORS) : La Juventus è molto attiva sul mercato e sta già pianificando le mosse per la prossima stagione. Uno dei reparti che sarà sicuramente rinforzato è il centrocampo, dal momento che Sami Khedira e Emre Can hanno subito davvero troppi infortuni in questo inizio di stagione. Per la linea mediana si è parlato del possibile arrivo di Paul Pogba già a gennaio (il centrocampista francese non ha mai avuto un buon rapporto con il tecnico dei "Red Devils" ...

Juventus James Rodriguez : affare possibile - dalla Germania sono certi : Juventus James Rodriguez- La Juventus starebbe valutando la possibilità di mettere le mani su James Rodriguez. Operazione che, come riferito dai colleghi tedeschi di “Sport Bild”, potrebbe entrare nel vivo già dalla prossima sessione di mercato invernale. La Juve resta vigilie, ma non va nascosto che, ora come ora, il trequartista colombiano non rappresenta una […] L'articolo Juventus James Rodriguez: affare possibile, dalla ...

Il calciomercato oggi – Ecco perchè è possibile il ritorno di Pogba alla Juventus : Il calciomercato oggi – La Juventus è reduce dalla convincente vittoria in Champions League contro il Manchester United, un blitz molto importante che ha avvicinato la squadra di Massimiliano Allegri alla qualificazione ed al primo posto. Partita speciale per l’ex della partita, Pogba, il francese vicino al gol con un gran tiro da fuori e finito sul palo ed un episodio fa impazzire i tifosi, si profila un clamoroso ritorno in ...

Juventus - Lippi fiducioso : “Triplete mai così possibile” : Juventus– La vittoria ottenuta all’Old Trafford non ha fatto altro che confermare tutte le buone cose che si erano dette sul suo conto. La Juventus ha affermato la propria forza, mentale prima che fisica e tecnica, anche in campo europeo. I bianconeri viaggiano, così come il Barcellona, a quota 9 punti: unici due club in […] L'articolo Juventus, Lippi fiducioso: “Triplete mai così possibile” proviene da Serie A News ...

Juventus - Agnelli : «È impossibile espandere l’Allianz Stadium» : Aumentare l'attuale capienza dell'Allianz Stadium non è possibile, secondo quanto ha indicato Agnelli. L'articolo Juventus, Agnelli: «È impossibile espandere l’Allianz Stadium» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Juventus - il ritorno di Pogba è possibile : il doppio indizio che fa sognare i tifosi [FOTO] : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dalla convincente vittoria in Champions League contro il Manchester United, un blitz molto importante che ha avvicinato la squadra di Massimiliano Allegri alla qualificazione ed al primo posto. Partita speciale per l’ex della partita, Pogba, il francese vicino al gol con un gran tiro da fuori e finito sul palo ed un episodio fa impazzire i tifosi, si profila un clamoroso ritorno in ...

De Laurentiis manda messaggi alla Juventus : “Napoli - scudetto possibile” : Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato della corsa scudetto che vede la sua squadra ad inseguire la Juventus ”Lo scudetto? Nel calcio è tutto possibile, basta che qualcuno faccia un passo falso…Noi abbiamo iniziato un nuovo corso, io parlo sempre di trienni. Quest’anno con il ricambio di tutti i giocatori, all’inizio ci siamo comportati bene e speriamo di avere fortuna nel prosieguo, anche della ...

Emre Can - sarò operato per un nodulo alla tiroide?/ Juventus ultime notizie : “Possibile intervento chirurgico” : Emre Can, sarà operato per un nodulo alla tiroide? Juventus: “Possibile intervento chirurgico”. Le ultime notizie sul centrocampista: verrà sottoposto ad esami clinici e strumentali(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 18:30:00 GMT)

Juventus - scoppia il caso Alex Sandro : cessione possibile già a gennaio - ecco i nomi del sostituto per il presente e per il futuro [DETTAGLI] : La Juventus sta disputando una stagione fantastica, tra campionato e Champions League i bianconeri hanno sempre vinto, sono i netti favoriti per la conquista della Serie A ed anche in Europa sono considerati in pole. La squadra di Massimiliano Allegri adesso si prepara per la gara contro il Genoa, match sulla carta agevole ma che non va comunque sottovalutato. --Nel frattempo nelle ultime ore è scoppiato il caso Alex Sandro, il brasiliano ...

Udinese-Juventus - Velazquez : “E’ impossibile che una squadra vinca tutte le partite” : “La squadra di Allegri è una delle squadre più forti all’interno del panorama calcistico mondiale, nonostante questo Udinese-Juventus la giocheremo per fare punti e per fare un pezzetto di Storia. Stiamo parlando di una squadra ancora imbattuta sia in Champions che in campionato Noi arriviamo con mentalità positiva e molta energia perché come ci insegna […] L'articolo Udinese-Juventus, Velazquez: “E’ impossibile che ...

F1 - Maurizio Arrivabene : “Il mio futuro sarà alla Ferrari - Winnow ispirazione per vincere il titolo”. Smentito un possibile ruolo nella Juventus : Maurizio Arrivabene respinge le voci che lo vorrebbero alla Juventus per il post Marotta. Il direttore della Scuderia Ferrari, già nel consiglio d’amministrazione del club bianconero, ha Smentito categoricamente la possibilità di un cambio di ruolo: “Io sono alla Ferrari e il mio futuro sarà alla Ferrari“. Il manager bresciano ha precisato così durante l’evento di presentazione della nuova livrea con cui la Ferrari ...

Juventus - Young Boys : Allegri 'Chiellini riposa - Bernardeschi forse' Barzagli 'Impossibile sostituire Marotta - lo Stadium che emozione' : ... hanno parlato in conferenza stampa il tecnico Massimiliano Allegri e il veterano bianconero, ex campione del mondo, Andrea Barzagli Queste sono le loro parole trascritte per il web da tuttojuve.com: ...

F1 - possibile ribaltone ai vertici della Ferrari : il motivo potrebbe essere… la Juventus! : Già presente nel CdA della Juventus, Maurizio Arrivabene secondo alcuni rumors potrebbe prendere il posto di Marotta come ad del club bianconero La separazione tra Beppe Marotta e la Juventus potrebbe avere ripercussioni anche in casa Ferrari, con un clamoroso ribaltone al vertice della Gestione Sportiva. Photo4/LaPresse Maurizio Arrivabene infatti fa parte ormai da tempo del CdA del club bianconero, posizione che lo porta ad essere uno ...