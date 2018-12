Juve | che bravo Allegri | ' Basta insulti!'

Giovinco : 'CR7? No - anche io alla Juve toglierei Chiellini. E' stato bello ritrovare la Nazionale' : Se si sente una bandiera a Toronto "Semmai una piccola bandiera " scherza con il sorriso " Parliamo di un mondo del tutto diverso da quello europeo, non voglio paragonare le due cose. In America il ...

Atalanta - Gomez : 'Noioso il dominio della Juve - spero che le milanesi tornino ad alto livello' : Il papu Gomez ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: 'La verità è che nessuno riesce ancora a stare dietro alla Juve. Magari l'anno scorso il Napoli è stato molto vicino, ma la Juve riesce a trovare la forza, la mentalità vincente per non mollare ...

Tronchetti Provera : 'Inter - serve fortuna. Juve? La combatteremo' : Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli e azionista nerazzurro, ha parlato a Sport Mediaset : 'La squadra è forte e ha un ottimo potenziale, ha solo bisogno di avere un po' di fortuna nelle prossime settimane, soprattutto in Europa. In poche settimane si capirà dove potrà ...

Calciomercato : Alexis Sanchez forse al PSG già a gennaio - ma c'è anche la Juventus (RUMOR) : La Juventus continua a lavorare con grande attenzione in vista della prossima sessione di Calciomercato invernale. La dirigenza bianconera sta monitorando alcuni giocatori di grande livello che al momento sono "scontenti" nelle loro squadre. Uno di questi è Isco del Real Madrid, che con l'arrivo in panchina di Santiago Solari non è titolare. Il suo rapporto con l'allenatore si è crepato in modo preoccupante Per il centrocampista ex Malaga, ...

Fifa 19 & Adidas : disponibili le 4° maglie speciali di Juventus - Real Madrid - Bayern Monaco e Manchester United : EA Sports ha annunciato la disponibilità, a partire da oggi, delle 4° divise speciali, targate Adidas, di Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United Ecco il trailer di annuncio delle 4 magliette in edizione limitata (da quest’anno acquistabili anche nei negozi!!) Come posso ottenere la 4° maglia di Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester […] L'articolo Fifa 19 & Adidas: disponibili le 4° maglie speciali di ...

Juventus - Allegri : 'Nello sport non ci sono nemici : basta insulti - anche sui social' : Lo sport che mi piace non insulta chi sbaglia. Anzi, lo sport che mi piace non insulta proprio'. LE RISPOSTE - L'allenatore della Juventus poi ha replicato anche a qualche tifoso sui social. A chi ...

Fifa 19 - svelate le quarte maglie di Juve - Real Madrid - Bayern Monaco e Manchester United : Ci sono l'audacia e la vitalità del leopardo sulla divisa del Manchester United, che celebra un club dalla storia nobile e rispettata in tutto il mondo. La grafica vulcanica sulla maglia speciale del ...

Fiorentina-Juventus - tutto quello che c'è da sapere : Dov'è possibile guardare Fiorentina-Juventus? La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport HD , canale 251, e su Sky Sport Serie A , canale 202, , subito dopo Spal-Empoli , in programma alle ...

Juve U23 - Cherubini : 'Zironelli non rischia' : Federico Cherubini , dirigente della Juventus , nonché uomo di riferimento dell'Under 23 impegnata in Serie C, parla a la Gazzetta dello Sport dei giovani bianconeri, che stanno faticando e non poco contro gli esperti avversari: 'È giusto distinguere l'andamento della squadra, non positivo, dal progetto, di cui restiamo convinti. Tra i ...

Champions League - 12 squadre già qualificate agli ottavi : ci sono anche Juventus e Roma : La 5ª giornata della fase a gironi di Champions League si è archiviata ed ha sancito altri verdetti. sono già 12 le squadre qualificate agli ottavi di finale, alcune delle quali (Barcellona, Porto e Real Madrid) sicure del primo posto. Riguardo alle italiane, per il momento proseguono il cammino Juventus e Roma, mentre Inter e Napoli dovranno attendere la 6ª giornata. I bianconeri sono in corsa per vincere il Gruppo H. Al momento mantengono 2 ...

Milan - senti Higuain : 'ripagherò la fiducia della società. L'errore contro la Juve mi ha fatto crescere. Ibra? Dico che...' : Il bomber argentino, nel corso di un'intervista concessa a Sky Sport, ha spiegato di voler ripagare la fiducia dell'ambiente rossonero, aiutando il Milan a raggiungere gli obiettivi prefissatisi ad ...

