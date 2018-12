Jonathan | «Quando ho scoperto di avere l’Hiv»

vanityfair

: RT @ottoamstaff: La timidezza è quando distoglie lo sguardo da una cosa che vuoi. La vergogna è quando distogli lo sguardo da una cosa che… - VentagliP : RT @ottoamstaff: La timidezza è quando distoglie lo sguardo da una cosa che vuoi. La vergogna è quando distogli lo sguardo da una cosa che… - divanodeipigri : #30novembre 1667 nasceva #JonathanSwift Mio padre aveva una piccola proprietà nel Nottinghamshire. Io ero il terzo… - HelpScrivoArte : RT @ottoamstaff: La timidezza è quando distoglie lo sguardo da una cosa che vuoi. La vergogna è quando distogli lo sguardo da una cosa che… -

(Di sabato 1 dicembre 2018)BazziBazziBazziBazziIl giorno in cui ha iniziato a stare malenon lo dimenticherà mai. Era l’11 gennaio del 2016, un lunedì pomeriggio che non è mai più stato «qualunque». Il weekend prima era uscito per festeggiare il compleanno del suo fidanzato. Quarantotto ore dopo, la febbre è iniziata a salire, e lì è rimasta con alti e bassi per diversi mesi.Fino aBazzi, che oggi ha 33 anni e vive a Milano dove si è laureato in filosofia, ha deciso di fare un test dell’Hiv. Dopoimmaginato diverse malattie, hadi essere sieropositivo. Da quel momento ha iniziato a prendere una pastiglia al giorno e lo farà per tutta la vita.In occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, ci ha raccontato la sua storia, che nel 2019 diventerà il suo primo romanzo, Febbre, edito da Fandango.«Hodi ...