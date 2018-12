Jane Alexander piange a Verissimo per l’ex fidanzato Gianmarco

Verissimo - Jane Alexander : 'Gianmarco mi ha aiutata con l'alcol - ma con lui è finita' : Jane Alexander torna da protagonista a Verissimo in una puntata in cui come super-ospite c'era anche Marina La Rosa che ha rivelato particolari inediti su Pietro Taricone e Rocco Casalino. A Silvia ...

Grande fratello vip - l’ultima confessione di Jane Alexander : “Ogni scusa era buona per bere” : Prima una crisi isterica, poi la rivelazione di sesso a tre. Ma Jane Alexander, concorrente del Grande fratello Vip, non smette di stupire. Durante Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, ha confessato di essere stata dipendente dall’alcol: “Uscivo alla sera, iniziavo a bere e non riuscivo a smettere. Quando hai questo tipo di problema non pensi di essere un’alcolista semplicemente perché non bevi tutti i giorni. ...

Dall’alcolismo al nuovo amore - Jane Alexander si apre a Verissimo : “devo ringraziare Gianmarco - ma voglio conoscere meglio Elia” : Jane Alexander si racconta a Verissimo, l’attrice eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip parla del suo interesse per Elia Fongaro e dei suoi problemi di alcolismo “Ho visto Giammarco due giorni fa. È stato difficile rientrare nella nostra casa, rivedere lui, il nostro cane, i gatti. Ci siamo confrontati molto. Gli ho detto che nella nostra relazione io mi sentivo ignorata. Abbiamo pianto e riso molto. Ci siamo abbracciati e ...

