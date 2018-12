Italia Si | Mauro Coruzzi assente Marco Liorni spiega il perchè

lanostratv

: RT @ParcoCarducci: l Deutsch Italia è tornato a parlare del nostro Parco Letterario,di Giosue Carducci ed i nostri Musei, dei nostri vini e… - poeticaOdissea : RT @ParcoCarducci: l Deutsch Italia è tornato a parlare del nostro Parco Letterario,di Giosue Carducci ed i nostri Musei, dei nostri vini e… - carlogubi : 'Chi Semina Racconta' di maurobiani, cronache dall'Italia dell'austerity. Ancora poche copie da collezione rimaste!… - mauro_arena : Il disastro Di Maio è la metafora perfetta di questa Italia in rovina -

(Di sabato 1 dicembre 2018)Si:(Platinette) non c’è Inizio di puntata all’insegna dell’imprevisto quello diSi di oggi, sabato 1 dicembre 2018: il padrone di casa, infatti, non ha potuto fare a meno dire ai telespettatoriPlatinette, ossia, non si è presentato in studio. “Lo abbiamo fatto fuori” hanno affermato scherzosamente le colleghe Elena Santarelli e Rita Dalla Chiesa, già sedute alla postazione dei cosiddetti ‘saggi’. Il conduttore ha prestoto, invece, cheè rimasto bloccato in treno a causa di un enorme ritardo. Parlando della telefonata avuta proprio poco prima della diretta conha parlato di “grave ritardo: 1 ora e 50 minuti”, non escludendo, comunque, la possibilità che il terzo saggio potesse arrivare nel corso della ...