Italia-Egitto | Cicchitto | ReL | | Fico sviluppa politica estera parallela non concordata

Regeni - Italia ed Egitto ai ferri corti. Moavero convoca l'ambasciatore : Sul caso Regeni Italia ed Egitto sono nuovamente ai ferri corti. Il ministro degli Esteri Enzo Moavero ha preso atto con delusione che le indagini non procedono ed ha convocato l'ambasciatore...

Caso Regeni : l'Italia sospende i rapporti con l'Egitto : Dopo la decisione della Procura di Roma, che indaga sulla morte di Giulio Regeni, di procedere con l'iscrizione dei primi nomi sul registro degli indagati è di nuovo gelo tra Italia ed Egitto. ...

L'Italia sospende i rapporti diplomatici con l'Egitto per l'omicidio Regeni : DALL'Italia Lavoriamo con Poste Italiane per la stampa delle tessere del reddito di cittadinanza, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Bruxelles. Il sottosegretario all’Economia, Laura Castelli, ha detto oggi che le tessere erano già in stampa senza spiegare dove. La polizia ha trovato dei

IEG - meeting Italia-Egitto per sviluppo sostenibile e green technologies : Italia ed Egitto più vicine grazie al comune interesse per lo sviluppo sostenibile e le green technologies . Italian Exhibition Group organizza il "Business Forum on water, energy, waste and mobility",...

Regeni - Salvini : “Stiamo facendo il massimo - ma governiamo in Italia - non in Egitto” : Non erano mancate le polemiche quando Salvini aveva dato priorità alle ‘buone relazioni’ con il Cairo, poco prima di andare a incontrare Al Sisi, tutto mentre l’Egitto continuava nel suo immobilismo sul caso Regeni, dopo i depistaggi, in merito alle indagini sull’efferata morte per tortura del giovane ricercatore, nel febbraio di due anni fa. Poi, il vicepremier aveva garantito che “la giustizia egiziana” sarebbe ...

Armi leggere - a luglio boom di vendite dall’Italia all’Egitto : in un mese 2 milioni di euro - quanto in tutto il 2017 : Nel solo mese di luglio 2018, l’Italia ha esportato quasi 2 milioni di euro di Armi leggere e munizionamenti all’Egitto, secondo i dati forniti dall’Istat. Un affare che si aggiunge a quello di giugno, in cui sono stati forniti 10 milioni di euro di Armi pesanti all’Arabia Saudita. Sono questi i primi numeri relativi all’export di Armi del neonato governo giallo-verde verso due Paesi che, secondo diverse organizzazioni umanitarie e anche il ...