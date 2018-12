' Io sto con Fredy' | in centinaia alla fiaccolata a Monte San Savino

Nba - James domina il duello con Doncic. Gli Spurs crollano con Houston : Lebron James e i suoi Los Angeles Lakers infilano l'11ma vittoria nelle ultime 15 partite e salgono al sesto posto nella Western Conference. Ne hanno fatto le spese i Mavericks, sconfitti 114-103. Ha ...

DropTicket regala uno sconto di 10 euro sull’acquisto di biglietti Trenitalia : L'app DropTicket ha dato il via ad una nuova promozione in virtù della quale è possibile usufruire di uno sconto di 10 euro sull'acquisto di biglietti Trenitalia L'articolo DropTicket regala uno sconto di 10 euro sull’acquisto di biglietti Trenitalia proviene da TuttoAndroid.

George Bush - morto il 41° presidente Usa : aveva 94 anni - passerà alla storia per la Guerra del Golfo contro Saddam Hussein : A dare la notizia con una nota ufficiale è stato suo figlio, come lui ex presidente degli Stati Uniti d’America: George H.W. Bush è morto poco dopo le 22 di venerdì 30 novembre. Il 41esimo presidente degli Stati Uniti d’America aveva 94 anni, da anni era costretto a vivere sulla sedie a rotelle a causa del morbo di Parkinson e ad aprile scorso aveva dovuto assistere alla morte di sua moglie Barbara, con cui era sposato da 73 ...

Boxe - Fabio Turchi spacca tutto e difende l’International Silver WBC : stone Cruscher manda Conquest al tappeto - trionfo per ko a Firenze : Un maestoso Fabio Turchi conserva la cintura International Silver WBC dei pesi massimi leggeri, trionfando alla maniera dei duri con un micidiale ko alla settima ripresa: alla Obihall di Firenze, il padrone di casa ha mandato al tappeto Tony Conquest, arcigno pugile britannico (33enne già detentore del titolo del Commonwealth) che cercava di soffiare la cintura al nostro portacolori. Il 25enne è stato semplicemente stellare, ha dominato la ...

Pokémon GO : presto verranno inseriti gli scontri tra giocatori : Quando Pokémon GO è stato annunciato nel 2015, doveva essere pubblicato con le colonne portanti che tutti i giochi Pokémon hanno, ovvero la possibilità di catturare, scambiare e far combattere i propri Pokémon con quelli di altri allenatori.Come riporta Gamingbolt, ad oggi solo la possibilità di scambiare è disponibile del gioco ed i fan attendono con ansia l'arrivo degli scontri tra allenatori, a tal proposito sembrano esserci buone notizie. ...

Arezzo - Pacini non risponde ai pm : "Ha capito di aver ucciso un uomo" - Migliaia in piazza per lui al grido di "Io sto con Fredy" : A sorpresa Fredy Pacini , l'imprenditore di Monte San Savino , Arezzo, che ha sparato a un ladro che tentava di rubare nella sua azienda, uccidendolo, è crollato in un pianto a dirotto nell'ufficio ...

Caso Sampdoria - ultimatum dai tifosi : chiesto un confronto al presidente Ferrero [DETTAGLI] : Sono ore caldissime in casa Sampdoria, il presidente Ferrero è stato indagato, sequestrati i beni del numero uno blucerchiato che nelle ultime ore ha voluto chiarire la situazione attraverso un comunicato ufficiale. Nel frattempo anche i tifosi hanno chiesto un chiarimento al numero uno della Sampdoria: “pretendiamo di sapere come stanno le cose direttamente e pubblicamente dal signor Massimo Ferrero, che è’ tenuto a rispondere ...

MARSALA - DA LUNEDÌ ATTIVA LA SECONDA CIRCOLARE BUS GRATUITA PER IL CENTRO stoRICO : Va ad aggiungersi alla CIRCOLARE "Stadio" già operativa Sul fronte del trasporto pubblico, prosegue l´attività dell´Amministrazione comunale di MARSALA per offrire alla cittadinanza un ulteriore ...

Napoli - Fico stoppa l'alleanza con de Magistris : 'Mai parlato di percorsi comuni' : 'Il presidente Fico non ha mai parlato col sindaco di Napoli di alleanze o percorsi comuni a elezioni locali o nazionali. Quello che c'è con gli amministratori locali di tutta Italia è un solido ...

Scontro sui dazi al G20 - Trump minaccia di non firmare testo finale - : Ultimatum degli Usa al resto del gruppo riunito a Buenos Aires. Prove d'intesa con la Cina sul commercio anche se le posizioni restano lontane. Il tycoon annulla anche l'incontro con Putin

F2 – Test di Abu Dhabi : Mick Schumacher già incanta - il tedesco chiude al secondo posto dietro Correa : Il campione europeo di F3 ha chiuso la seconda giornata dei Test di Abu Dhabi al secondo posto, preceduto solo dallo statunitense Correa Dopo una prima giornata complicata, Mick Schumacher comincia a prendere confidenza con la Formula 2. Il pilota tedesco chiude infatti il secondo giorno di Test ad Abu Dhabi al secondo posto, dietro solo allo statunitense Correa. Il pilota del team Prema ferma il cronometro sull’1:50.166, poco più di ...

Banca Agricola Popolare Ragusa : chiesto consiglio aperto su vertenza risparmiatori : Dopo l'incontro dei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha avanzato formale richiesta di una seduta aperta del consiglio sulla vertenza BapR