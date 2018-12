“Io | malato di Aids | vi dico abbiate cura della vostra vita”

huffingtonpost

(Di sabato 1 dicembre 2018) Tra qualche mese Pasquale V. compirà quarantasei anni e venticinque di malattia. "Non c'è stata una mattina in cui, svegliandomi, io non abbia maledetto questo virus - dice - da quando, il giorno del mio compleanno, seppi di essere sieropositivo". Era il 1994, aveva ventuno anni, viveva a Milano, faceva l'infermiere. Fu un test a rivelarglielo e con la diagnosi, seppe anche che era stato il suo compagno di allora a trasmettergli il virus. "Non sapeva di essere sieropositivo, aveva avuto dei rapporti non protetti con altri partner ma non aveva mai fatto il test", spiega. Oggi Pasquale vive in Campania, la sua terra d'origine, non lavora più negli ospedali - "troppa sofferenza, da un certo punto in poi non me la sono più sentita di vedere il dolore sulla faccia delle persone" - e da tre anni sa di esseredi, "sì, sono in stato conclamato", ...