Inzaghi | Col Chievo servirà la vera Lazio

Inzaghi : "Non è facile fare 6 punti col Marsiglia" : ... cosi' come l'Eintracht che sta disputando un girone perfetto - ha spiegato il tecnico biancoceleste ai microfoni di Sky Sport tornando sul sorteggio della fase a gironi - Oggi avevamo bisogno di una ...

Bologna : Inzaghi - col Chievo fare punti : ANSA, - Bologna, 4 NOV - Deve trovare la forza per uscire dai bassifondi il Bologna di Pippo Inzaghi, inchiodato al quartultimo posto con nove punti dopo undici giornate. "Alla prossima affrontiamo il ...

Inzaghi - che ritmo : meglio della Juventus nelle 'piccole' gare : 'Questo ha un valore importante - ha continuato l'ex portiere della Nazionale -, ma penso che la soluzione migliore fosse lasciare l'Italia, ampliare il mio mondo di conoscenze'. Insomma, quando il ...

Lazio - forte con le piccole e debole con le grandi. Inzaghi non sa più vincere contro le big : Simone Inzaghi, LA PRESSE Il sortilegio continua. Facile pensare, a questo punto, che si tratti anche di un blocco psicologico oltre che di un limite tecnico. Fatto sta che la Lazio di Inzaghi ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Serve una grande prestazione col Sassuolo» : Bologna - "Partiamo in 24. Donsah c'è anche se non è al meglio. Restano out Danilo, Mattiello e Dijks. Ho recuperato Krejci e Santander sarà della partita' . Alla vigilia della gara con il Sassuolo ...

Cagliari-Bologna - Castro dà spettacolo e salva la panchina di Maran : a tremare adesso è il “povero” Inzaghi! : Cagliari vittorioso di fronte al pubblico amico grazie ad una grande prestazione del centrocampista Castro “portato” in Sardegna dal tecnico Maran Maran salvato dal fido Castro. Sembra essere un copione scritto a tavolino, invece è proprio la realtà dei fatti andati in scena oggi in quel di Cagliari. La squadra dell’ex tecnico del Chievo Verona, ha dominato contro il Bologna, grazie sopratutto ad una mossa tattica ideata ...

Lazio - Inzaghi : "Il derby è colpa mia - ma ora pensiamo solo all'Eintracht" : Il derby da cancellare e un'Europa League che non ammette distrazioni perché il girone è difficile e la partita di domani sera molto delicata. Ma forse è meglio così, perché dopo il k.o. contro la ...

Inzaghi si coccola Santander : 'E' un leader' : Filippo Inzaghi ringrazia la linea verde e Santander. Julio Velazquez maledice la sorte e la mancanza di cattiveria sotto porta della sua squadra nel primo tempo. Il Bologna vince in rimonta, ...

Inzaghi coccola Santander - è un leader : ANSA, - BOLOGNA, 30 SET - Filippo Inzaghi ringrazia la linea verde e Santander. Il Bologna vince in rimonta, riassesta la classifica e trova qualche certezza in più dopo un inizio stentato. "Questa ...

Lazio - Inzaghi : 'Dimostreremo che abbiamo colmato il gap con la Roma' : La carica di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, in vista del derby di domani pomeriggio contro la Roma: 'Una partita a sé come sempre, in una stracittadina non si fanno pronostici perché possono ...