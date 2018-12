Inter | Spalletti rivela | “saluterò Totti | ma voglio delle precisazioni al suo libro”

Inter - Spalletti : “A Totti dovrò dire qualcosa. Se dovessi incontrarlo…” : Alla vigilia del match contro la sua ex squadra, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport riguardo Francesco Totti. Come è ben noto, Spalletti e la Roma non si sono lasciati nel migliore dei modi e, certamente, il rapporto tra l’allora allenatore della Roma e l’ex capitano non […] L'articolo Inter, Spalletti: “A Totti dovrò dire qualcosa. Se dovessi ...

Inter - Spalletti e la dura risposta al padre di Lautaro Martinez : Inter, Luciano Spalletti ha parlato del caso Lautaro Martinez che ha acceso la settimana nerazzurra dopo la gara col Tottenham “Quando ci sono dichiarazioni, se sono vere, si prendono in esame e si parla. Io della famiglia di Lautaro conosco solo il giocatore. Quello che è importante è che lui si renda conto che suo papà tentando di attaccare me in realtà attacca l’Inter e crea problemi a lui, perché finisce per danneggiare la ...

Inter - Spalletti risponde al padre di Lautaro : “Così danneggia l’Inter e crea problemi al figlio” : Nella conferenza della vigilia di Roma-Inter Luciano Spalletti ha risposto per le rime al padre di Lautaro Martinez, che dopo Tottenham-Inter lo aveva attaccato su Twitter per non aver impiegato il figlio: “Facendo queste dichiarazioni e tentando di attaccare me, il papà di Lautaro attacca anche l’Inter e crea problemi allo stesso giocatore. danneggia la sua immagine e può danneggiare il rapporto coi compagni“. E ha ...

Inter News - Spalletti : ”Lautaro? Bisogna saper gestire sé stessi” : Dopo la sconfitta rimediata a Londra con il Tottenham, l’Inter di Spalletti si rituffa sul campionato in vista della difficile sfida all’Olimpico con la Roma e contro il suo passato.Oggi ad Appiano Gentile, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza, affrontando diversi temi, dalle parole in settimana di Perisic e Lautario, all’analisi degli avversari di domani ...

Spalletti - padre Lautaro? danno a Inter : ANSA, - MILANO, 1 DIC - "Facendo queste dichiarazioni e tentando di attaccare me, il papà di Lautaro attacca anche l'Inter e crea problemi allo stesso giocatore. Danneggia la sua immagine e può ...

Spalletti - Roma-Inter non sarà decisiva : ANSA, - MILANO, 1 DIC - "La gara con la Roma non sarà decisiva nemmeno per escludere dalla corsa Champions una diretta avversaria, nulla è decisivo nel nostro campionato. Ci sono insidie e squadre ...

Inter - Spalletti sfida il suo passato : 'Totti? Avrei precisazioni da fare' : L'Inter deve dimenticare la sconfitta di Wembley contro il Tottenham e deve ripartire all'Olimpico contro la Roma, il passato di Luciano Spalletti. Totti. 'Avrei precisazioni da fare. Se lo vedrò allo ...

Inter - Spalletti : "Il papà di Lautaro danneggia lui e la squadra" : "Facendo queste dichiarazioni e tentando di attaccare me, il papà di Lautaro attacca anche l'Inter e crea problemi allo stesso giocatore". Così Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia ...

Roma-Inter - Spalletti : 'Non è una gara decisiva. Vrsaljko a disposizione - Nainggolan out' : Se si riuscisse a fare squadra anche con quelli che vivono il calcio dall'esterno, questo sport ha delle potenzialità che si possono usare socialmente e che potrebbero dare dei vantaggi alla nostra ...

Inter - Spalletti : "Tutto sotto controllo. Bello tornare a Roma" : Dopo la sanguinosa sconfitta subita a Londra contro il Tottenham, che ha rimandato, e complicato, la qualificazione agli ottavi di Champions all'ultima giornata, l'Inter riparte da Roma. Città che ...

Inter - spunta un alleato per Spalletti : Champions - è tutto aperto : Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport. ' L'Inter è abituata alla sofferenza e nelle difficoltà spesso dà il meglio di sé, trova il modo per uscire dalle tenebre e rivedere la luce . ...

Inter - ecco perché il PSV rappresenta una grande insidia per Spalletti : Il Corriere dello Sport accende i riflettori sul prossimo impegno dell'Inter in Champions e spiega come la sfida contro il PSV potrebbe essere più complessa del previsto. 'La partita contro il Psv è pericolosa perché l'...