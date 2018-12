Roma-Inter - Spalletti : 'Non è una gara decisiva. Vrsaljko a disposizione - Nainggolan out' : Se si riuscisse a fare squadra anche con quelli che vivono il calcio dall'esterno, questo sport ha delle potenzialità che si possono usare socialmente e che potrebbero dare dei vantaggi alla nostra ...

Inter - Spalletti : "Il papà di Lautaro danneggia lui e la squadra" : "Facendo queste dichiarazioni e tentando di attaccare me, il papà di Lautaro attacca anche l'Inter e crea problemi allo stesso giocatore". Così Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia ...

Inter - Spalletti : "Tutto sotto controllo. Bello tornare a Roma" : Dopo la sanguinosa sconfitta subita a Londra contro il Tottenham, che ha rimandato, e complicato, la qualificazione agli ottavi di Champions all'ultima giornata, l'Inter riparte da Roma. Città che ...

Inter - spunta un alleato per Spalletti : Champions - è tutto aperto : Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport. ' L'Inter è abituata alla sofferenza e nelle difficoltà spesso dà il meglio di sé, trova il modo per uscire dalle tenebre e rivedere la luce . ...

Inter - ecco perché il PSV rappresenta una grande insidia per Spalletti : Il Corriere dello Sport accende i riflettori sul prossimo impegno dell'Inter in Champions e spiega come la sfida contro il PSV potrebbe essere più complessa del previsto. 'La partita contro il Psv è pericolosa perché l'...

Perisic - addio all'Inter? "Premier il mio sogno"/ "Ero vicino al Manchester United - ma Spalletti..." - IlSussidiario.net : Perisic, addio all'Inter? "Premier il mio sogno. Ero vicino al Manchester United, ma Spalletti...". Le ultime notizie sull'attaccante

Roma-Inter - Di Francesco cerca la sua prima vittoria su Spalletti ma le quote dicono 2 : Vincere per gettarsi alle spalle la delusione per le sconfitte in Champions League. La partita fra Roma e Inter di domenica sera, ore 20:30, è evidentemente il match clou della quattordicesima giornata di Serie A. Una sfida che può essere molto significativa per il proseguo della stagione. La Roma, attualmente settima in classifica, ha vinto solo una delle ultime 5 partite di campionato, l’Inter è reduce da 4 gol subiti ...

Calciomercato Inter - Perisic : 'Vicino al Manchester United in estate - ma sono rimasto per Spalletti' : Ivan Perisic avrebbe potuto lasciare i nerazzurri nell'ultima sessione, l'ha svelato lui stesso a Four Four Two , magazine inglese. L'Intervista uscirà nel prossimo numero, ma alcune dichiarazioni del ...

Da Santon e Zaniolo a Spalletti e Nainggolan : Roma-Inter è la sfida degli ex : Da una parte ci saranno Zaniolo, Santon e Juan Jesus, dall'altra Spalletti, Politano e forse anche Nainggolan, di fatto l'uomo più atteso. Ma anche se il ninja non ce la dovesse fare, Roma-Inter resta ...

Inter - la preghiera di Spalletti - ma la squadra non lo accontenta : Un processo avviato ma non ancora digerito e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia come contro Tottenham e Barcellona i nerazzurri non siano riusciti a soddisfare i desideri del ...

Roma-Inter - Samuel : 'Giallorossi irregolari - la squadra di Spalletti è più avanti. Ma la Juve è ancora lontana' : "La Roma fa un po' fatica, è irregolare, a volte inspiegabile - ha spiegato l'ex difensore a La Gazzetta dello Sport - Visto in Champions? Gran primo tempo, ha preso un colpo e si è sciolta: mi ...

Spalletti non svolta. L'Inter deve risolvere l'enigma Nainggolan : Nel calcio spesso basta un episodio per fare la differenza tra vincere e perdere. E spesso basta una partita per ribaltare valutazioni e giudizi su una squadra o almeno per farle pendere da una parte ...

Inter - il padre di Lautaro contro Spalletti : 'Finirà la tua buona sorte' : ROMA - Non sembra essere andata giù al padre dell'attaccante dell' Inter Lautaro Martinez la decisione di non far giocare il giovane argentino nel match contro il Tottenham . E lo ha voluto far sapere ...

Inter - lo sfogo del padre di Lautaro contro Luciano Spalletti : 'Continua così e la tua buona sorte finirà' : Un vero e proprio tweet premonitore quello di Mario Jose Martinez , padre dell'attaccante dell' Inter Lautaro , contro l'allenatore neroazzurro Luciano Spalletti . Il post, infatti, è stato scritto ...