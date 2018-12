Inter | Spalletti | ' ' Bello tornare a Roma Padre Lautaro? Crea danno anche a squadra' '

Inter - Spalletti : “A Totti dovrò dire qualcosa. Se dovessi incontrarlo…” : Alla vigilia del match contro la sua ex squadra, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport riguardo Francesco Totti. Come è ben noto, Spalletti e la Roma non si sono lasciati nel migliore dei modi e, certamente, il rapporto tra l’allora allenatore della Roma e l’ex capitano non […] L'articolo Inter, Spalletti: “A Totti dovrò dire qualcosa. Se dovessi ...

Inter - Spalletti rivela : “saluterò Totti - ma voglio delle precisazioni al suo libro” : Inter, Luciano Spalletti ha rivelato di volere un faccia a faccia con Totti per alcune precisazioni sul libro del Pupone “Purtroppo non ho ancora avuto tempo di leggere il libro, perché voglio leggerlo con calma senza un intasamento mentale derivante da altre cose. Da quello che ho letto sui giornali, ci sono delle precisazioni da fare. Ma se lo incontro, lo saluto“. L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, si ...

Inter - Spalletti e la dura risposta al padre di Lautaro Martinez : Inter, Luciano Spalletti ha parlato del caso Lautaro Martinez che ha acceso la settimana nerazzurra dopo la gara col Tottenham “Quando ci sono dichiarazioni, se sono vere, si prendono in esame e si parla. Io della famiglia di Lautaro conosco solo il giocatore. Quello che è importante è che lui si renda conto che suo papà tentando di attaccare me in realtà attacca l’Inter e crea problemi a lui, perché finisce per danneggiare la ...

Inter - Spalletti risponde al padre di Lautaro : “Così danneggia l’Inter e crea problemi al figlio” : Nella conferenza della vigilia di Roma-Inter Luciano Spalletti ha risposto per le rime al padre di Lautaro Martinez, che dopo Tottenham-Inter lo aveva attaccato su Twitter per non aver impiegato il figlio: “Facendo queste dichiarazioni e tentando di attaccare me, il papà di Lautaro attacca anche l’Inter e crea problemi allo stesso giocatore. danneggia la sua immagine e può danneggiare il rapporto coi compagni“. E ha ...

Inter News - Spalletti : ”Lautaro? Bisogna saper gestire sé stessi” : Dopo la sconfitta rimediata a Londra con il Tottenham, l’Inter di Spalletti si rituffa sul campionato in vista della difficile sfida all’Olimpico con la Roma e contro il suo passato.Oggi ad Appiano Gentile, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza, affrontando diversi temi, dalle parole in settimana di Perisic e Lautario, all’analisi degli avversari di domani ...

Spalletti - padre Lautaro? danno a Inter : ANSA, - MILANO, 1 DIC - "Facendo queste dichiarazioni e tentando di attaccare me, il papà di Lautaro attacca anche l'Inter e crea problemi allo stesso giocatore. Danneggia la sua immagine e può ...

Spalletti - Roma-Inter non sarà decisiva : ANSA, - MILANO, 1 DIC - "La gara con la Roma non sarà decisiva nemmeno per escludere dalla corsa Champions una diretta avversaria, nulla è decisivo nel nostro campionato. Ci sono insidie e squadre ...

Spalletti - padre Lautaro? danno a Inter : ANSA, - MILANO, 1 DIC - "Facendo queste dichiarazioni e tentando di attaccare me, il papà di Lautaro attacca anche l'Inter e crea problemi allo stesso giocatore. Danneggia la sua immagine e può ...

Inter - Spalletti sfida il suo passato : 'Totti? Avrei precisazioni da fare' : L'Inter deve dimenticare la sconfitta di Wembley contro il Tottenham e deve ripartire all'Olimpico contro la Roma, il passato di Luciano Spalletti. Totti. 'Avrei precisazioni da fare. Se lo vedrò allo ...

Inter - Spalletti : "Il papà di Lautaro danneggia lui e la squadra" : "Facendo queste dichiarazioni e tentando di attaccare me, il papà di Lautaro attacca anche l'Inter e crea problemi allo stesso giocatore". Così Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia ...

Roma-Inter - Spalletti : 'Non è una gara decisiva. Vrsaljko a disposizione - Nainggolan out' : Se si riuscisse a fare squadra anche con quelli che vivono il calcio dall'esterno, questo sport ha delle potenzialità che si possono usare socialmente e che potrebbero dare dei vantaggi alla nostra ...

Inter - Spalletti : "Il papà di Lautaro danneggia lui e la squadra" : "Facendo queste dichiarazioni e tentando di attaccare me, il papà di Lautaro attacca anche l'Inter e crea problemi allo stesso giocatore". Così Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia ...

Inter - Spalletti : "Tutto sotto controllo. Bello tornare a Roma" : Dopo la sanguinosa sconfitta subita a Londra contro il Tottenham, che ha rimandato, e complicato, la qualificazione agli ottavi di Champions all'ultima giornata, l'Inter riparte da Roma. Città che ...

Inter - spunta un alleato per Spalletti : Champions - è tutto aperto : Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport. ' L'Inter è abituata alla sofferenza e nelle difficoltà spesso dà il meglio di sé, trova il modo per uscire dalle tenebre e rivedere la luce . ...