Inter-PSV | partita in diretta tv su Sky | non sarà in chiaro martedì 11 dicembre

Inter - ecco perché il PSV rappresenta una grande insidia per Spalletti : Il Corriere dello Sport accende i riflettori sul prossimo impegno dell'Inter in Champions e spiega come la sfida contro il PSV potrebbe essere più complessa del previsto. 'La partita contro il Psv è pericolosa perché l'...

Inter - Icardi bomber da Champions : gol a Tottenham - PSV e Barcellona : Tornando a quello che sa fare meglio, il gol, Maurito spiega che valore ha per l'Inter in una partita così difficile: "Abbiamo sofferto perché abbiamo giocato contro la migliore squadra al mondo, ci ...

Champions League : il Tottenham butta via i tre punti - 2-2 con il Psv. Che assist all'Inter : Non bastano Kane e Lucas Moura dopo il vantaggio di Lozano: nel finale il rosso a Lloris e il pari di de Jong

Tottenham : Kane non basta. Col Psv finisce 2-2 - l'Inter sorride : L'espulsione di Lloris contro il Psv. Ap La serata di Champions League si apre con un pirotecnico 2-2 tra Psv e Tottenham: van Bommel fa un grosso regalo a Spalletti in chiave qualificazione. Pari ...

Inter - Icardi raggiante dopo la vittoria sul Psv : “Serata bellissima - dopo il Tottenham più convinti” : La seconda presenza in Champions League di Mauro Icardi è coincisa con il secondo gol dell’attaccante, ancora una volta decisivo per le sorti dell’Inter: “È stata una serata bellissima, era importante far bene per come si sta sviluppando il girone. dopo la vittoria contro il Tottenham a San Siro, sapevamo di poter raggiungere la testa della classifica e siamo scesi in campo per prenderci i tre punti anche contro il ...

Inter - Icardi : 'Contro il Psv sapevamo di poter raggiungere la testa del girone. Quando si vince si lavora meglio' : Due su due per l'Inter, due su due per Icardi. I match in Champions contro il Tottenham e contro il Psv hanno sorriso alla squadra di Luciano Spalletti, con un Mauro Icardi versione predatore che è ...

Moratti : Contro Psv un'Inter molto bella : "È stata all'altezza della situazione e credo abbia fatto piacere a tutti i tifosi - le sue parole a Sport Mediaset -. L'Inter è una squadra da Champions? La tradizione c'è, sono stati bravi i ...

Inter - Spalletti : "Possiamo crescere ancora"/ Ultime notizie - 1-2 sul PSV : "C'è qualcosa da mettere a posto" : Inter, Spalletti: "Possiamo crescere ancora". Ultime notizie, il commento del tecnico nerazzurro dopo l'1-2 sul PSV: "C'è qualcosa da mettere a posto"(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 18:05:00 GMT)

Psv-Inter - Icardi : “Scesi in campo per raggiungere la testa della classifica” : Seconda presenza in Champions League e secondo importantissimo gol per Mauro Icardi, ancora una volta decisivo nella rimonta nerazzurra ieri sera sul campo del Psv Eindhoven: “È stata una serata bellissima, era importante far bene per come si sta sviluppando il girone – ha dichiarato il capitano ai microfoni di “Inter TV” il giorno dopo […] L'articolo Psv-Inter, Icardi: “Scesi in campo per raggiungere la testa ...

Psv-Inter 1-2 - le pagelle dei nerazzurri : Successo in terra olandese per l'Inter. In Champions League i nerazzurri superano il Psv Eindhoven per 2-1 in rimonta, ad aprire le marcature è stato infatti Rosario con un tiro da lontano,. Artefici ...

Champions : Psv-Inter 1-2 - Nainggolan e Icardi firmano la rimonta : Olandesi avanti con Rosario, poi la reazione con il belga e il capitano. Nerazzurri in fuga con il Barca