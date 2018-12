Inter | Nainggolan a Roma non ci sarà | i dettagli

Roma-Inter - Spalletti : 'Non è una gara decisiva. Vrsaljko a disposizione - Nainggolan out' : Se si riuscisse a fare squadra anche con quelli che vivono il calcio dall'esterno, questo sport ha delle potenzialità che si possono usare socialmente e che potrebbero dare dei vantaggi alla nostra ...

Inter - gli infortuni frenano Nainggolan. I tifosi sui social : "Dov'è lo scontrino?" : Radja Nainggolan è stato uno dei grandi colpi estivi dell'Inter ma fino a questo momento il belga, complici i tanti infortuni e una condizione fisica che tarda ad arrivare, sta faticando a prendere in ...

Da Santon e Zaniolo a Spalletti e Nainggolan : Roma-Inter è la sfida degli ex : Da una parte ci saranno Zaniolo, Santon e Juan Jesus, dall'altra Spalletti, Politano e forse anche Nainggolan, di fatto l'uomo più atteso. Ma anche se il ninja non ce la dovesse fare, Roma-Inter resta ...

Infortunio Nainggolan - problemi posturali per il centrocampista dell’Inter : Infortunio Nainggolan – Nuovi problemi fisici per il centrocampista dell’Inter, che domenica prossima dovrà rinunciare a scendere in campo davanti al suo ex pubblico all’Olimpico. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il malanno del calciatore è abbastanza serio nel senso che, se clinicamente il belga sta bene e non c’è stato alcun errore dello staff medico, l’ex Roma poggia male il piede a terra ...

Inter - Nainggolan : un guaio tira l'altro : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Radja Nainggolan e spiega come l'ennesimo stop stagionale del Ninja potrebbe essere il frutto di una non ottima comunicazione tra allenatore, calciatore e staff medico. '...

Inter - perché l'infortunio di Nainggolan è una catastrofe : nessuna alternativa per colpa della Uefa : L'Inter non ha tanti problemi , chi lo dice è fesso, , ma uno sì: Nainggolan. Il belga è un problema, ma mica perché beve grappe e spiriti o fuma le sigarette , di questo parleremo più avanti, , ...

Spalletti non svolta. L'Inter deve risolvere l'enigma Nainggolan : Nel calcio spesso basta un episodio per fare la differenza tra vincere e perdere. E spesso basta una partita per ribaltare valutazioni e giudizi su una squadra o almeno per farle pendere da una parte ...

Marotta sistema Perisic e Nainggolan - ma l'Inter non è una 'squadraccia' : Nel calcio, come in tutti gli sport di squadra, si vince e si perde tutti insieme . Da buon capitano, Icardi lo sa e infatti ha regalato a tutti i suoi compagni un Rolex da 5 mila euro per il titolo di capocannoniere vinto nello ...

Inter - le ultime dall’infermeria : Nainggolan salterà la Roma : Nainggolan si appresta a saltare la gara dell’Inter contro la Roma del prossimo weekend, le ultime dall’infermeria nerazzurra L’Inter nella serata di ieri in quel di Londra, ha perso una gara importante contro il Tottenham, ma ha perso anche due pedine importanti. De Vrij ha lasciato il campo affaticato e probabilmente salterà la gara contro la Roma in favore di Miranda, Nainggolan inoltre è alle prese con nuovi problemi ...

PAGELLE / Tottenham-Inter - 1-0 - : i voti - Nainggolan oggetto misterioso - Champions League - - IlSussidiario.net : PAGELLE Tottenham Inter , 1-0, : i voti a tutti i calciatori che sono scesi in campo a Wembley, nella partita valida per il gruppo B della Champions League.

Inter - Spalletti : “Doppio errore sul gol di Eriksen - Nainggolan…” : Al fischio finale della partita persa per 1-0 dall’Inter contro il Tottenham, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti si è prestato alle domande dello studio di Sky Sport: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, eccetto in qualche passaggio della partita. È chiaro che siamo molto dispiaciuti del risultato. Giocheremo la prossima e vediamo cosa succede“. Sul momento in cui è stato subito il gol: “C’erano state un ...

Inter - ancora problemi fisici : Nainggolan e De Vrij si fermano a Londra : Nainggolan e De Vrij hanno fatto un po’ tremare Spalletti quest’oggi, il tecnico dell’Inter ha perso due pedine importanti Nainggolan e De Vrij alle prese con qualche problema fisico. Il belga non è nuovo in questa stagione ad acciacchi che lo hanno costretto allo stop, oggi un nuovo guaio a Londra che ha portato alla sostituzione a fine primo tempo. Il calciatore è uscito zoppicando dal terreno di gioco. Nel secondo ...

Tottenham-Inter - Nainggolan sostituito al 44 per un affaticamento muscolare : Per essere stato costretto a lasciare il campo, da guerriero qual è, il problema deve esserci eccome. Ma una vera sentenza non l'avremo prima della giornata di giovedì. Fatto sta che durante Tottenham-...

Infortunio Nainggolan - il centrocampista dell’Inter lascia il campo zoppicando : Infortunio Nainggolan – La partita di “Wembley” tra Tottenham e Inter è decisiva per le sorti delle due squadre nella Champions League della stagione in corso. I nerazzurri, però, perdono nuovamente Radja Nainggolan, uscito per Infortunio sul finire della prima frazione di gioco a causa di un problema che apparentemente sembra di natura muscolare. Il calciatore non si è neanche capito con Spalletti, che ha ritardato il ...