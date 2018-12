Inter | contro la Roma Spalletti dovrà fare a meno di Nainggolan

Roma - Di Francesco si gioca la panchina contro l’Inter : “Spero possa scattare la scintilla” : Come dicevamo pochi giorni fa, questa che sta per concludersi può considerarsi una settimana decisiva per le sorti della Roma e di Di Francesco. Il tecnico giallorosso infatti, dopo la sconfitta di Udine e quella indolore in Champions contro il Real Madrid, è a rischio e potrebbe anche essere sollevato dall’incarico nel caso in cui domani l’Inter dovesse banchettare all’Olimpico. L’ex Sassuolo intanto oggi ha ...

Roma - contro l'Inter largo ai giovani : in attacco 20 anni di media. I precedenti in Italia - e non - : Cengiz Ünder, Nicolò Zaniolo, Justin Kluivert e Patrick Schick. Quattro giocatori e appena vent'anni di media: 20,25 per la precisione. Di Francesco è in emergenza infortuni e nel big match dell'...

Inter - Spalletti : "Tutto sotto controllo. Bello tornare a Roma" : Dopo la sanguinosa sconfitta subita a Londra contro il Tottenham, che ha rimandato, e complicato, la qualificazione agli ottavi di Champions all'ultima giornata, l'Inter riparte da Roma. Città che ...

Atalanta - Gasperini in esclusiva : 'Contro il Napoli come con l'Inter. Vogliamo tornare a essere 'ammazza-grandi'' : E questo in generale, nel mondo e non solo in Italia. C'è meno specificità del ruolo di prima punta, forse perché magari non ci sono grandissimi interpreti, allora ci si adatta in un altro modo. Com'...

Figliomeni : Raggi e Prefetto Intervengano contro truffe ad anziani : Roma – “Le cronache quotidiane ci raccontano di molte truffe agli anziani con gli impostori, abilissimi nel proporsi e ben organizzati dal punto di vista operativo, che spesso riescono con ignobili comportamenti a sottrarre alle povere vittime, non in grado di valutare o di reagire, diverse migliaia di euro o anche preziosi in oro con un danno incalcolabile non tanto e non solo sul piano patrimoniale, quanto su quello morale, ...

Roma-Inter - probabili formazioni : Icardi contro Dzeko - è sfida tra bomber : Roma-Inter probabili formazioni – La partita tra giallorossi e neroazzurri, non è mai stata una partita come le altre. Analizziamo i due ambienti: a Roma non c’è molta tranquillità, dopo i pessimi risultati in campionato con le sconfitte che hanno allontanato i giallorossi dalle zone calde della classifica e la sconfitta in Champions contro il Real […] L'articolo Roma-Inter, probabili formazioni: Icardi contro Dzeko, è sfida ...

Roma - l'attacco è Under : contro l'Inter spazio in avanti ai giovani : Il momento della verità non riguarda soltanto Di Francesco. È chiaro che il tecnico contro l'Inter si gioca molto ma non è l'unico a Trigoria. Insieme a lui c'è anche qualche giovane che, sfruttando ...

Inter - preoccupano le condizioni di alcuni titolari : il forfait contro la Roma è più che possibile : La partita di “Wembley” contro il Tottenham ha portato solo cattive notizie all’Inter, che ha perso la partita e la situazione di vantaggio in classifica e in più si ritrova con alcuni calciatori in condizioni fisiche non ottimali. È il caso di Nainggolan, in campo solo materialmente per quasi tutta la prima frazione di gioco prima di lasciare il suo posto al più in palla Borja Valero: lo spagnolo ha preso per mano la ...

Inter - il padre di Lautaro contro Spalletti : 'Finirà la tua buona sorte' : ROMA - Non sembra essere andata giù al padre dell'attaccante dell' Inter Lautaro Martinez la decisione di non far giocare il giovane argentino nel match contro il Tottenham . E lo ha voluto far sapere ...

Inter - lo sfogo del padre di Lautaro contro Luciano Spalletti : 'Continua così e la tua buona sorte finirà' : Un vero e proprio tweet premonitore quello di Mario Jose Martinez , padre dell'attaccante dell' Inter Lautaro , contro l'allenatore neroazzurro Luciano Spalletti . Il post, infatti, è stato scritto ...

Tottenham Inter 1-0 - il padre di Lautaro contro Spalletti : “Codardo” : Tottenham Inter 1-0, MARTINEZ SENIOR FURIOSO- Una sconfitta che non ci voleva, un ko inaspettato per quanto visto in campo, almeno fino a 10 minuti dal termine. È qui, infatti, che il subentrato Eriksen ha spezzato in due la gara e, forse, anche il discorso qualificazione agli ottavi di finale. Il danese ha portato il […] L'articolo Tottenham Inter 1-0, il padre di Lautaro contro Spalletti: “Codardo” proviene da Serie A News Calcio - ...

Caos Inter - il padre di Lautaro Martinez contro Spalletti : “cagon” : Nelle serata di ieri è andata in scena la giornata di Champions League, beffa nel finale per l’Inter che aveva accarezzato la qualificazione agli ottavi di finale contro il Tottenham, negli ultimi minuti il gol di Eriksen ed adesso i nerazzurri si giocheranno tutto nell’ultima partita contro il Psv, rimangono comunque tante le chance di qualificazione per l’Inter. Nel frattempo Caos nelle ultime ore, in particolar modo al ...

