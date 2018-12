Inter | Altobelli contro Perisic | ' Dimostra che perdiamo un grande giocatore | non quello

ESCLUSIVA – Collovati : “Quel Milan-Inter in cui feci espellere Altobelli” : E’ la settimana di Inter-Milan, il derby della Madonnina. Non ce ne vogliano le altre stracittadine ma parliamo del derby per eccellenza del calcio italiano. Quella di domenica sera è l’edizione 222, il primo fu disputato quasi 100 anni fa, il 10 Gennaio 1909 e finì con una vittoria per 3-2 dei rossoneri; l’ultimo risale […] L'articolo ESCLUSIVA – Collovati: “Quel Milan-Inter in cui feci espellere ...