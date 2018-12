Inps | Quota 100 | ' riscatto flessibile' della laurea ai fini pensionistici

Boeri (Inps) : “Reddito di cittadinanza e quota 100 a marzo? Serve tempo - sono misure complesse” : Tito Boeri, presidente dell’Inps, lancia un’allarme su reddito di cittadinanza e quota 100: “Per gestire queste nuove sfide abbiamo bisogno di più personale. Uno dei problemi che dovremo affrontare è che se tutti i nostri dipendenti, che soddisfano i requisiti, andassero in pensione, avremmo un deflusso di 4mila unità”. L'articolo Boeri (Inps): “Reddito di cittadinanza e quota 100 a marzo? Serve tempo, ...

Inps - i lavoratori extracomunitari superano per la prima volta quota 2 milioni : MILANO - Nel 2017 In Italia per la prima volta il numero di lavoratori extracomunitari ha superato quota 2 milioni. Lo certifica l'Inps secondo cui i cittadini extracomunitari conosciuti dall'Inps ...

Quota 100 : Inps e governo fugano gli ultimi dubbi - divieto di cumulo flessibile : Venerdì scorso, un summit tra esecutivo e Inps ha sciolto gli ultimi dubbi relativi alla grande novità pensionistica che entrerà in vigore nel 2019, cioè Quota 100. L’ultima incertezza ancora in campo resta la data di avvio, sulla quale vanno registrate le ultime dichiarazioni del Vice Premier Matteo Salvini che ha assicurato tutti sul paventato ritardo nell’entrata in vigore della misura. Secondo il Ministro dell’Interno, il nuovo strumento ...

Inps cede quota DeA Capital Real Estate SGR : L' INPS ha perfezionato oggi, 21 novembre 2018, la vendita della sua quota, pari al 29,7%, di DeA Capital Real Estate SGR , alla società Dea Capital Partecipazioni S.p.A, società totalmente ...

Quota 100 : per l'Inps i conti non tornano ma il Governo va avanti - si attende il decreto : Ancora una discussione aperta quella sulla Quota 100 per la quale si attende il decreto che dovrebbe essere emanato entro dicembre. Secondo il presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Tito Boeri, infatti, i conti non tornano, ma il Governo va avanti ed entro Natale il famigerato sistema della Quota 100 potrebbe diventare operativo. Stando a quanto si apprende da Il Corriere della Sera, che riporta le recenti dichiarazioni ...

Pensioni - si avvicina quota 100 e arrivano le buste arancioni dell’Inps : Da qui alla fine dell'anno l'Inps invierà un milione di buste arancioni: si tratta di lettere con cui l'istituto di previdenza fornisce ai lavoratori le informazioni sulla loro futura pensione, con l'estratto conto contributivo e le istruzioni per accedere al simulatore da cui è possibile calcolare sia l'assegno previdenziale che la data in cui sarà possibile andare in pensione.Continua a leggere

Riforma pensioni e Quota 100/ I dati Inps sugli assegni liquidati : donne penalizzate : In attesa di novità sulla Riforma delle pensioni basata su Quota 100 che entrerà nella Manovra 2019, l’Inps ha diffuso i dati sugli assegni liquidati nei primi nove mesi dell'anno(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 15:02:00 GMT)

Contributi figurativi militari - il riscatto Inps valido per la pensione a quota 100 : Il riscatto Inps dei Contributi figurativi relativi al servizio militare è diventato un argomento di attualita' dopo l’inserimento della pensione a quota 100 nella manovra di bilancio [VIDEO]approvata dal Consiglio dei Ministri. Nei mesi scorsi, infatti, si era molto discusso di un possibile tetto agli anni di Contributi figurativi da considerare per il calcolo della quota 100, limite scomparso nella formulazione finale del testo approvato dal ...

Quota 100 : possibili tagli sull'assegno di un dipendente statale per il presidente Inps : Altra mazzata per quei lavoratori che si accingono a richiedere la famigerata Quota 100 [VIDEO]introdotta nella Legge di Stabilita' 2019 che entrera' in vigore il prossimo anno. Dopo l'approvazione della manovra da parte del Consiglio dei Ministri, infatti, continuano i dibattiti in audizione alla Camera sui probabili tagli agli assegni a cui potrebbero incorrere i potenziali beneficiari. tagli fino a 500 euro al mese con Quota 100 Stando a ...

L'accusa di Boeri - Inps - : quota 100 sarà carissima e contro i giovani : 'Costerebbero allo Stato 140 miliardi in dieci anni e c' è anche chi perderebbe il 21% della pensione' ha detto in audizione alla Camera. Durissima replica dai Cinquestelle: 'vergogna, fa politica' -