Incontro al G20 fra Merkel e Putin su Siria e crisi con Ucraina

Manovra : Incontro Conte-Juncker a margine del G20 : Secondo quanto si apprende alla riunione hanno partecipato anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici. Il colloquio, terminato da ...

G20 : Incontro tra Putin e Xi : ANSA, - ROMA, 1 DIC - Il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping si sono incontrati a margine del vertice del G20 a Buenos Aires. Xi, citato dall'agenzia cinese Xinhua, ha ...

Manovra : Incontro Conte-Juncker a margine del G20 : Incontro fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il presidente della commissione Ue, Jean-Claude Juncker, stamattina a Buenos Aires, a margine del G20. Secondo quanto si apprende alla riunione hanno partecipato anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici. Il colloquio, terminato da poco, si è tenuto nel giorno in cui in commissione Bilancio alla Camera ...

G20 - sabato mattina confermato Incontro tra Putin e Merkel - : La cancelliera tedesca Angela Merkel si incontrerà con il presidente russo Vladimir Putin a margine del vertice del G20 in Argentina sabato 1° dicembre al mattino secondo il programma pianificato, ha ...

G20 - Trump annulla l'Incontro con Putin | "Meglio - due ore libere per impegni più utili" : Il presidente Usa Donald Trump ha cambiato idea in pochi minuti: dopo aver annunciato che è un "ottimo momento" per incontrare il collega russo Vladimir Putin, ha twittato dall'aereo che lo stava portando al G20 in Argentina e ha deciso di cancellare l'incontro.

G20 - Trump cancella l’Incontro con Putin : “Stop al dialogo dopo l’aggressione a Kiev” : Trump scarica Putin, o quanto meno prende le distanze da lui, per la prima volta da quando ha cominciato la sua corsa alla Casa Bianca. Potrebbe trattarsi solo di una mossa tattica, dettata magari dagli ultimi problemi giudiziari e di politica interna, ma esiste anche la possibilità di un cambio di strategia più duraturo....

G20 - Trump annulla l'Incontro con Putin. Mosca : “Meglio - due ore libere per impegni più utili” : Il presidente Usa cambia idea in pochi minuti: dopo aver annunciato che è un "ottimo momento" per incontrare il collega russo Vladimir Putin, ha twittato dall'aereo che lo stava portando al G20 in Argentina e ha deciso di cancellare l'incontro. La replica del Cremlino non si è fatta attendere...Continua a leggere

G20 - Trump annulla l'Incontro con Putin | "Meglio - due ore libere per impegni più utili" : Il presidente Usa Donald Trump ha cambiato idea in pochi minuti: dopo aver annunciato che è un "ottimo momento" per incontrare il collega russo Vladimir Putin, ha twittato dall'aereo che lo stava portando al G20 in Argentina e ha deciso di cancellare l'incontro.

L'Incontro Trump Putin al G20 in Argentina è stato cancellato - : Il colloquio era in programma per sabato prossimo a margine del summit di Buenos Aires. Il presidente Usa: "Visto che le navi e i marinai ucraini non sono stati riconsegnati, ho deciso che la cosa ...

Trump cancella Incontro con Putin al G20 per l'Ucraina : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tensione Russia-Ucraina - Trump cancella l'Incontro con Putin al G20 : Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Twitter di aver cancellato l'incontro con i leader del Cremlino Vladimir Putin a causa della crisi in Ucraina. Based on the fact that the ships and ...

Crisi Russia-Ucraina - Trump cancella l’Incontro con Putin al G20 in Argentina : Donald Trump ha cancellato il suo incontro con il leader russo Vladimir Putin a margine del G20 di Buenos Aires, a causa della Crisi ucraina. E lo ha fatto con un messaggio su Twitter, scritto in volo verso l’Argentina....

Donald Trump ha cancellato l’Incontro che avrebbe dovuto avere con Vladimir Putin al G20 : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cancellato l’incontro che avrebbe dovuto avere con il presidente russo Vladimir Putin durante il G20 che si terrà a Buenos Aires, in Argentina, fra il 30 novembre e il primo dicembre. Trump ha

Tensione Russia-Ucraina - Trump cancella Incontro con Putin al G20 : Il presidente americano annuncia che il bilaterale con il presidente russo previsto a Buenos Aires salterà