Incendio divampa all' improvviso | la palazzina è invasa da fuoco e fumo

Roma : Incendio divampa all’interno teatro Golden - non ci sono feriti : Roma – incendio la scorsa notte a Roma in via Sciacca nel magazzino di materiali di scena del teatro Golden. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della stazione San Giovanni. Domate le fiamme, all’interno del magazzino non sono stati rinvenuti materiali infiammabili. Non ci sono feriti. Il locale e’ stato dichiarato temporaneamente inagibile. I rilievi sono stati affidati al Nucleo operativo dei ...

Milano. Maurizio Rossi morto nell’Incendio divampato in via Moroni : Maurizio Rossi, 78 anni, è morto a Milano nell’incendio divampato all’interno del suo appartamento, in via Giovanni Battista Moroni 12.