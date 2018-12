Incendio al ghetto di Roma | auto in fiamme in un garage

Incendio in nave - il traghetto della Grimaldi ritorna in porto : È tornata subito in porto la nave da crociera Cruise Ausonia della Grimaldi Lines partita da Palermo e diretto verso Livorno. Nella notte è divampato un Incendio nel locale motori mentre la nave era a 18 miglia da Ustica. Non ci sono feriti ma la paura tra i 262 passeggeri e 85 membri dell"equipaggio è stata tanta.La nave, dopo tre ore dalla partenza da Palermo, intorno alle 3.30, ha subìto un Incendio che ha coinvolto dei collettori e, ...

