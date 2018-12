In Siria l' Iran cambia le regole del gioco

Missili da Gaza. L'esercito israeliano punta il dito contro Iran e Siria : Sinwar ha inoltre dichiarato di recente che non vorrebbe un'altra guerra, pertanto può essere che la strategia politica di Hamas sia di usare Jihad Islamico per attacchi diretti a Israele, preferendo ...

Siria - i missili iraniani : un messaggio politico e non solo vendetta : Quei missili non sono solo una rappresaglia alla "strage della parata militare". I missili iraniani in Siria sono anche altro. E di più. Sono un messaggio che l'ala dura del regime di Teheran, quella che fa capo alla Guida suprema della Repubblica islamica, l'ayatollah Ali Khamenei, ha lanciato, e non è una metafora, ai tanti attori che da anni si muovono sullo scenario insanguinato Siriano: dagli alleati, non più tanto ...

Iran - missili balistici contro bersagli dello Stato islamico in Siria : L'Iran ha lanciato sei missili balistici contro obiettivi dello Stato islamico identificati in Siria come rappresaglia per l'attacco avvenuto il 22 settembre scorso ad Ahvaz. E' quanto si legge in una ...

Iran annuncia lancio missili in Siria : 8.50 I Guardiani della Rivoluzione Iraniani hanno annunciato di aver attaccato, con missili balistici, un quartier generale di terroristi in Siria, in risposta alall'attentato dello scorso 21 settembre nella città Iraniana di Ahvaz. "Il quartier generale dei responsabili del crimine terroristico di Ahvaz è stato attaccato pochi minuti fa a est dell'Eufrate, da missili balistici lanciati dalla divisione aerospaziale dei Guardiani della ...

Iran - media locali : missili su est Siria per attentato a parata : I media di Stato Iraniani affermano che la Guardia rivoluzionaria del Paese ha lanciato missili sulla Siria orientale in risposta a un recente attacco a una parata militare ad Ahvaz. La tv e l'agenzia ...

Trump vede Macron - colloqui Siria e Iran : ANSA, - NEW YORK, 25 SET - Il presidente Donald Trump ha parlato di Siria, Iran e di scambi commerciali con il presidente francese Emmanuel Macron a margine dei lavori dell'Onu. I due leader, afferma ...

Trump e Macron - colloqui su Iran e Siria : 4.58 Il presidente Donald Trump ha parlato di Siria, Iran e di scambi commerciali con il presidente francese Macron a margine dei lavori dell'Onu. I due leader, afferma la Casa Bianca, si sono impegnati a lavorare in modo coordinato per affrontare le sfide globali. Questa mattina, Trump e Macron parleranno a New York davanti all'Assemblea generale Onu, che questa settimana riunisce circa 130capi di stato e di governo.