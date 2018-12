Il problema più grande con la guida autonoma non ha nulla a che fare con l' AI

Iperplasia prostatica benigna : un problema per metà degli over 50 - summit di esperti sulle più innovative tecniche laser : La prostata aumenta di dimensioni, comprime l’uretra e ostacola la fuoriuscita dell’urina: è l’Iperplasia prostatica benigna, conosciuta anche come adenoma prostatico, patologia tra le più diffuse negli uomini, seconda solo all’ipertensione arteriosa. La sua prevalenza nella popolazione maschile è del 50% per la fascia 51-60 anni, e del 90% per quella 81-90. Quando diventa sintomatica (in circa la metà dei casi), compromette la ...

Pensioni - il governo punta alla quota 41 (ma c'è più di un problema) : Nel giorno della "cena della pace" tra il premier Conte e il presidente della commissione Ue Juncker, Luigi Di Maio rilancia...

L'Occidente ha un nuovo problema : la Cina non vuole più importare rifiuti : Una notizia 'drammatica' per le economie di molti Paesi del mondo, che esportavano in Cina rifiuti di questo tipo. Dal 1992, la Cina importa infatti circa il 45% dei rifiuti di plastica prodotti a ...

Infortunio Romagnoli – Il comunicato ufficiale del Milan : il problema è più grave del previsto : Il Milan ha emesso il comunicato ufficiale in merito all’Infortunio di Romagnoli: lesione della giunzione miotendinea del gemello mediale del polpaccio sinistro per il centrale rossonero Brutte notizie per il Milan. L’infermeria continua a riempirsi: alla lunga lista di infortunati si aggiunge anche Alessio Romagnoli. Quella che era stata segnalata come una semplice contrattura nella giornata di ieiri, si è rivelata in realtà ...

Inquinamento - non è un problema solo nelle città : le zone più "a rischio" in Italia : Nel 2018 sono già 11 le città Italiane "fuorilegge", ma anche dalle zone rurali non arrivano buone notizie: quali sono le...

La più giovane eletta nel Congresso degli Stati Uniti ha qualche problema con l’affitto : Alexandria-Ocasio Cortez ha 29 anni e non potrà permettersi un appartamento a Washington fino al suo primo stipendio da parlamentare

Milan - Biglia starà fuori due mesi : più grave del previsto il problema a un polpaccio : Arrivano cattive notizie per Gennaro Gattuso da Lucas Biglia. Dopo il riacutizzarsi del problema al polpaccio destro, il regista argentino del Milan si è sottoposto agli esami strumentali che hanno ...

Condono - il Governo ha più di un problema con la Pace Fiscale : Il presidente della Corte dei Conti in audizione in Senato rileva come le norme inserite nel decreto Fiscale fanno ritenere...

Infortunio Verdi - problema più grave del previsto : la data del rientro può slittare : Infortunio Verdi – Stando a quanto riportato dalla Gazzetta, le condizioni di Simone Verdi dopo l’Infortunio di sabato scorso sarebbero più gravi del previsto. Il jolly offensivo del Napoli potrebbe rimanere lontano dai campi per almeno un mese a causa della distrazione muscolare: quindi perderà i prossimi tre impegni di campionato e la doppia sfida di Champions contro il Psg. rientro fissato al rientro dalla sosta, quando il ...

Italia - arriva un assist dalla Germania : "Fare più debito non è un problema" : Cioè la depressione economica del Belpaese, che soffre per 'l'alto tasso di disoccupazione e il massiccio crollo dell'andamento dell'economia negli ultimi 20 anni' . Motivo per il quale 'crescita e ...

Assemblea Figc - Fabbricini : 'Più problematiche di quelle attese' : Roma, 22 ott., askanews, - 'Ho incontrato problematiche e critiche alle quali non mi sottraggo, ma rivendico risultati importanti nel calcio femminile, nel nuovo corso della Nazionale, l'introduzione ...

Più di un milione e mezzo di italiani ha un problema con il gioco d’azzardo : In Italia un adulto su tre ha giocato d’azzardo almeno una volta nell’ultimo anno, per un totale di ben 18 milioni di italiani. Un numero elevatissimo, a cui si aggiungono anche un milione e mezzo di giocatori problematici, persone che potrebbero aver perso il controllo del proprio comportamento di gioco. Sono questi alcuni degli allarmanti dati emersi dalla prima indagine epidemiologica sul gioco d’azzardo dell’Istituto superiore di sanità ...

I miei vinili - Riccardo Rossi a TvBlog : "L'ospite che mi ha colpito di più? Isabella Rossellini! Passaggio a Rai 3? Nessun problema con Sky" (Video) : Riccardo Rossi, a partire da questa sera, giovedì 11 ottobre 2018, dalle ore 23:15 su Rai 3, tornerà con il programma I miei vinili, giunto alla terza edizione. Quella che partirà stasera sarà la prima edizione targata Rai, dopo due edizioni andate in onda su Sky.Gli ospiti che vedremo in questa terza edizione saranno Luca Cordero di Montezemolo, Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Umberto Guidoni, Lillo, Isabella Rossellini, Carlo Verdone, ...