Il piano di Bussetti per l' alternanza scuola-lavoro | meno ore | ma migliori

agi

: RT @IlPrimatoN: il ministro #Bussetti riguardo le polemiche su #crocifisso e #presepe a #scuola - LeaRampini : RT @IlPrimatoN: il ministro #Bussetti riguardo le polemiche su #crocifisso e #presepe a #scuola - ivan_xp : Scuola digitale, il Miur mette sul piatto 35 milioni - Paolo09755490 : RT @IlPrimatoN: il ministro #Bussetti riguardo le polemiche su #crocifisso e #presepe a #scuola -

(Di sabato 1 dicembre 2018)ore di, ma più qualità. E' la proposta che il ministro dell'Istruzione, Marco, vuole portare avanti nella riforma di un istituto la cui applicazione è stata più volte contestata, anche con manifestazioni studentesche."La riduzione delle ore obbligatorie non è stata decisa per fare risparmi, ma per renderle più efficaci e aderenti al percorso di studio. Diciamo che abbiamo fatto una messa a punto" dice il ministro in una intervista al Corriere della Sera. "L'c'è ed è un istituto fondamentale per la crescita dei nostri giovani - premette - Guardando le esperienze di questi anni abbiamo ritenuto di ridurre il numero minimo obbligatorio delle ore. Gestire 400 ore dicrea in alcune ...