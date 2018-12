Il metodo Kominsky | cioè come Michael Douglas invecchia con stile

Il metodo Kominsky : dal 16 novembre su Netflix la serie tv con Michael Douglas : Il metodo Kominsky sta per sbarcare su Netflix: data di lancio il 16 novembre 2018, per la serie Tv firmata Chuck Lorre. In prima linea Michael Douglas come protagonista, al fianco di Alan Arkin. Il metodo Kominsky esplora la seconda vita di un vecchio attore, che una volta archiviata la sua popolarità sul set si dedica ad insegnare recitazione ad altri artisti. Il metodo Kominsky diventa serie Tv: otto episodi per esplorare la storia di ...