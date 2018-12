Il Messico ha un nuovo presidente | di sinistra

Nuovo accordo commerciale tra USA - Messico e Canada : sostituisce il Nafta - : Usmca, l'intesa sul libero scambio per il Nord America, che sostituisce il Nafta del 1994, vale un trilione di dollari e dovrà essere ratificato dagli organi legislativi di ciascun Paese. Trump: "Non ...

La carovana di migranti partita dall'Honduras arriva in Messico e attende il nuovo presidente Lopez Obrador : ... una corruzione diffusa e uno dei più alti tassi di omicidio al mondo e capirete il perché l'Onu lo abbia più volte menzionato nei propri report come il 'paese più pericoloso al mondo'. Da ultimo il ...

I risultati di una consultazione popolare, annunciati la sera di domenica 28 ottobre, dicono che la maggioranza dei cittadini messicani è contraria alla costruzione già avviata di un nuovo aeroporto internazionale a Città del Messico, voluto dal governo uscente ma criticata