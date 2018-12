Il grillino Morra contro Sandra Lonardo e il sinedrio della D’Urso per la Turina

ilfoglio

: RT @ildubbionews: La trovata del grillino Morra: avvocati col 'bollino etico' - Ruirech : RT @ildubbionews: La trovata del grillino Morra: avvocati col 'bollino etico' - celia_giuseppe : RT @ildubbionews: La trovata del grillino Morra: avvocati col 'bollino etico' - ildubbionews : La trovata del grillino Morra: avvocati col 'bollino etico' -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Tu pronunci la parola giustizia e la prima immagine che ti viene in mente è quella di una maestosa cattedrale laica, popolata da reverendissime eminenze in toga d’ermellino, da canonici in toga nera e da chierici anche vaganti ma comunque ancorati a una visione sacramentalelegge. Una cattedra