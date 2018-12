Il Governo prende altro tempo sulla manovra

Il Governo prende tempo sulla manovra : Il Governo non ha ancora depositato il pacchetto di emendamenti alla manovra in commissione Bilancio della Camera. Il termine per depositare le modifiche è scaduto alle 19 ma secondo quanto si apprende da fonti della maggioranza, l'esecutivo dovrebbe inviare le proposte nella notte. Domani alle 9,30 è in programma un ufficio di presidenza, convocato per valutare gli emendamenti dell'esecutivo e fissare il termine per la ...

Manovra - l'Ue vuole chiarezza ma il Governo è diviso e prende tempo. Di Maio : «Quota 100 e reddito non slittano» : «Rifare i conti», rinviare il momento dei «numerini» del deficit. Per trattare al meglio con l'Europa, per far digerire agli elettori la correzione della Manovra e anche...

[Il retroscena] Il Governo sfida l'Europa - non cambia la manovra e prende una sberla al Senato : La lettera "scarlatta" parte in orario, entro mezzanotte, destinazione Bruxelles. Il testo sarà diffuso a notte fonda, all'una e trenta minuti, e qualche sfumatura lessicale potrà risultare non solo ...

Matteo Salvini - il piano di guerra per l'8 dicembre : così il leghista si prende il Governo : Importante è la gente vera, facciamo vedere al mondo che l'Italia vuole stare tranquilla, sicura'. L'adunata leghista dell'Immacolata però non a caso arriva dopo quella organizzata pochi giorni fa al ...

Sulla Tav il Governo prende tempo. Da novembre la pubblicazione del report costi-benefici potrebbe slittare a fine anno : Si sente ancora il fumo delle bandiere del Movimento 5 Stelle bruciate in Puglia da ex attivisti, quando a Torino il volto storico del Movimento No Tav Alberto Perino, un tempo vicino al mondo pentastellato, sferra il colpo contro il partito di Luigi Di Maio: "Se il governo dice Sì al Tav continuiamo Sulla nostra strada, sono 29 anni che ci battiamo". I grillini, da sempre contrari alle grandi opere, si sentono accerchiati. Da un lato ...

Di Maio spegne Beppe Grillo : “riforma Colle? No in Contratto Governo”/ Video replica “mai prendersi sul serio” : Italia 5 Stelle, Video streaming: Beppe Grillo show contro Mattarella, "il Colle ha troppi poteri". Smentita Di Maio e M5s, «riforma non nel Contratto di Governo». Le reazioni e lo sdegno(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:42:00 GMT)

La Lega si prende anche il Trentino. Il Governo fa bene a Salvini e male al M5s : Ok, siamo al nord, profondo nord. Trentino Alto Adige per la precisione. Normale, quindi, che il M5s stenti ad affermarsi essendo una forza normalmente più radicata nel sud. Altrettanto normale che, da queste parti, la Lega abbia più facilità nell'intercettare elettori. Ma il dato delle elezioni p

Tap - Governo si prende altre 36 ore. Ma Lezzi dice : “Abbiamo le mani legate - lo stop avrebbe un costo troppo alto” : Il governo prende tempo sulla sorte del gasdotto Tap, ma la strada sembra ormai portare al via libera ai lavori. È quello che emerge dopo l’incontro avuto nella tarda serata di lunedì dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dalla ministra del Sud Barbara Lezzi e dal collega dell’Ambiente Sergio Costa a Palazzo Chigi con il sindaco di Melendugno, Marco Potì, e alcuni esponenti e parlamentari pugliesi del M5s per fare il punto sul progetto. ...

Tap - i comitati del No contro il Governo : “Lavori pronti a riprendere? Traditori e voltafaccia. Dovrebbero dimettersi” : Tap è pronta a riprendere i lavori a Melendugno, procedendo con la parte più contestata dagli enti locali che si oppongono al gasdotto, la realizzazione del microtunnel. Come anticipato da Ilfattoquotidiano.it lo scorso 28 settembre, la società era ormai prossima ad accelerare “approfittando” dei tempi necessari a governo e procura di Lecce per tirare le rispettive conclusioni politiche e giudiziarie. Così ora i comitati No Tap del ...

Il Governo si vuol prendere l'Alitalia : 'Penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il ministro dell'Economia. Io non ne ho parlato', ha detto infatti il titolare del Mef dall'Indonesia, dove si trova per partecipare ai lavori ...

Giovanni Tria - l'economista grillino Andrea Roventini pronto a prendere il suo posto nel Governo : 'Fare il ministro non è semplice ma è una bella sfida. Stare chiuso in un ufficio a scrivere articoli senza mettere in pratica le proprie idee non è quello a cui penso'. Chi parla non è Giovanni Tria ,...