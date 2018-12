Il governo May perde un altro pezzo : Sam Gyimah, sottosegretario all'Università e alla Scienza, si è dimesso per protesta contro il piano Brexit della premier Theresa May. Gyimah, che è il settimo membro del governo a lasciare da quando May ha presentato il suo accordo con Bruxelles due ...

May tira dritto sulla Brexit : “Accordo nell’interesse del Paese”. Ma il governo perde i pezzi : «Credo con ogni fibra» del mio essere che l’intesa sulla Brexit raggiunta con Bruxelles sia «quella giusta». Così Theresa May parlando ai media da Downing Street. La premier Tory rivendica di aver negoziato «nell’interesse nazionale, non in un interesse di parte e sicuramente non nell’interesse delle mie ambizioni politiche», dice di capire le ragi...

Il governo May perde pezzi su Brexit : Dopo aver approvato la bozza di accordo con l’UE concordata dai negoziatori ci sono state tre dimissioni, tra cui quella del ministro e della sottosegretaria per Brexit

Brexit - governo : si dimettono in quattro | May : non è l'accordo finale - su Nord Irlanda salvaguardia inevitabile : Per protesta contro l'accordo lasciano l'esecutivo la ministra del lavoro Esther McVey, il ministro per l'Irlanda del Nord, Shailesh Vara, il ministro per la Brexit Dominic Raab e la sottosegretaria allaSuella Braverman. Sterlina in caduta libera. May: "Sul confine irlandese backstop inevitabile

