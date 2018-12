Il gioco di Fallout che il tempo ha fatto dimenticare - articolo

Il triste primato di Fallout 76 : è il gioco Bethesda Softworks con i peggiori voti degli ultimi 12 anni : È ormai passata quasi una decina di giorni dall'uscita di Fallout 76 e diversi portali hanno pubblicato le proprie recensioni. Come diversi altri colleghi internazionali e non, anche noi di Eurogamer.it abbiamo bocciato l'ultima opera di Bethesda con una recensione che evidenzia la situazione tutt'altro che rosea di un progetto nato da delle basi ambiziose ma caratterizzato da una esecuzione troppo problematica.Attualmente il titolo ha una ...

Fallout 76 : a otto giorni dal lancio il gioco si trova già scontato del 35% : Fallout 76 è stato accolto con una buona dose di scetticismo da parte dalla community di appassionati alle origini del franchise, eppure nessuno avrebbe potuto pensare che il peggio doveva ancora arrivare.Come riporta gamingbolt infatti il gioco ha ricevuto un'accoglienza da parte di pubblico e critica più gelida si quanto si sarebbe potuto immaginare, con un punteggio di OpenCritic di 55 e moltissime recensioni negative, alcune delle quali ...

Fallout 76 : la mastodontica patch da 47 GB migliora davvero il gioco? L'analisi del Digital Foundry : Come vi abbiamo segnalato nella giornata di ieri i primi voti che Fallout 76 sta ricevendo nelle recensioni della critica internazionale non sembrerebbero di certo eccelsi e a quanto pare la situazione dal punto di vista puramente tecnico sarebbe il problema chiave di questo particolare incontro tra la serie e il multiplayer.In questo senso la mastodontica patch 1.02 da ben 47 GB (su console) attira inevitabilmente l'attenzione. Questo ...

Fallout 4 : una mod introduce in gioco automobili guidabili : Se vi siete sempre chiesti come ci sentirebbe ad essere l'unica macchina che scorrazza per una Washington DC post apocalittica, ebbene la nuova mod "Drivable Vanilla Cars" fa decisamente al cavo vostro.Come riporta Gamingbolt infatti con questa mod vengono introdotte in gioco una serie di automoboli guidabili dal giocatore, e la scelta potrà ricadere su ben tre veicoli.Avremo un camioncino disponibili in diversi colori, poi abbiamo anche una ...

Fallout 76 : non si riesce a disinstallare la beta a meno che non si acquisti il gioco? : La beta di Fallout 76 è giunta al termine, eppure anche una volta spenti i server le sorprese non sono finite per i videogiocatori.Alcuni utenti infatti, come riporta VG247, hanno riscontrato alcune difficoltà nel liberarsi della beta di Fallout 76. A prescindere dal fatto che abbiano ricevuto un codice da un amico, o ne abbiano ottenuto uno per conto loro, alcuni giocatori PC non sono riusciti a disinstallare la beta. Gli utenti si sono ...

La patch del day one di Fallout 76 sarà più grande del gioco : Non è una novità che la maggior parte dei giochi avrà una day one patch al lancio per ripulire alcuni bug dell'ultimo minuto. Di solito, potrebbero essere un paio di correzioni o poco più. Tuttavia, la patch all'uscita di Fallout 76 sarà molto più corposa del solito.Come notato da USGamer, l'aggiornamento del day one per Fallout 76 ha un peso di ben 54 GB. Dal momento che la dimensione del gioco attuale è di circa 45 GB, la patch sarà maggiore ...

Già mod per Fallout 76 - anche prima dell’uscita : come cambiano il gioco : A dieci giorni dall’uscita di Fallout 76 ci sono già alcune mod. Diversi giocatori hanno già provato il titolo grazie alla B.E.T.A. messa in piedi da Bethesda, ma oltre a giocare hanno già cominciato con le modifiche. WCCFTech segnala infatti che sono già disponibili alcune mod per PC. Questo fa capire diverse cose. La prima è l’amore che i giocatori PC infondono ai titoli Bethesda, ma anche il fatto che esistono mod quando il gioco ancora ...

Fallout 76 : in pochi semplici passi si può sfruttare un hack "integrato" al gioco : I giocatori di Fallout 76 hanno scoperto come sia possibile, in pochi semplici passi, sfruttare un "hack integrato" al gioco per aumentare la loro velocità di movimento in game, riporta Eurogamer.Ora, come probabilmente saprete, Bethesda è solita collegare fisica e velocità di gioco al framerate, per cui, per farla semplice, maggiore è il framerate, più velocemente possiamo correre.Questa forma di game design è stata adottata per Fallout 4 e ...

Fallout 76 : arriva una spiegazione non ufficiale che chiarisce la presenza dei super mutanti nel gioco : Finalmente si è cercato di spiegare perché i super-mutanti saranno presenti in Fallout 76, quando a prima vista sembra che non dovrebbero esserci.Mentre poco fa Bethesda ha chiarito la presenza della Confraternita d'Acciaio, ora, come riporta Eurogamer.net, abbiamo una spiegazione non ufficiale del perché i super mutanti saranno nella West Virginia di Fallout 76.Da quando è stato svelato il gameplay di Fallout 76 in estate, i giocatori si sono ...

Fallout 76 - un gioco di ruolo online dove la catastrofe atomica diventa protagonista : West Virginia, Greebrier Hotel. La location scelta da Bethesda, storico editore e sviluppatore americano di videogiochi, per presentare il suo nuovo titolo di punta, Fallout 76, è decisamente peculiare. Si tratta infatti di un resort in stile coloniale, che nel sottosuolo nasconde un bunker anti atomico costruito in piena Guerra Fredda. Aveva lo scopo di proteggere il Congresso degli Stati Uniti in caso di Fallout nucleare. La struttura ...

Fallout 76 : la Platinum Edition costa 115 dollari - ma il gioco andrà preso separatamente : Con l'avvicinarsi della beta di Fallout 76 le informazioni riguardo le diverse edizioni in cui il gioco sarà lanciato diventano sempre più dettagliate, e ora sappiamo che Fallout 76 sarà disponibile in una Standard Edition ($ 60), una Tricentennial Edition ($ 80) e una Power Armor Edition ($ 200), senza dimenticare anche la Fallout 76 Platinum Edition.Ebbene, come riporta PCgamer, la nostra attenzione è stata catturata proprio dalla Platinum ...

Fallout 76 : questo weekend si terrà uno stress test per i membri Xbox Insider che hanno pre-ordinato il gioco : Come riporta VG247.com, i membri del programma Xbox Insider che hanno preordinato Fallout 76 su Xbox One possono mettere alla prova il gioco questo fine settimana prima della closed beta.Bethesda, infatti, ha annunciato che gli utenti saranno in grado di testare Fallout 76 questo weekend. Vi segnaliamo subito che questo sarà un piccolo stress test a tempo limitato in esclusiva per il Nord America e il progresso non verrà trasferito nel gioco ...