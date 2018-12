Il fascismo come metafora

Brasile - come siamo arrivati al fascismo di Bolsonaro : Prima domanda: che cos’è oggi, dopo il voto del 28 ottobre, la República Federativa do Brasil? Risposta: la República Federativa do Brasil è una democrazia con un fascista per presidente. Ed è per questo, inevitabilmente, una democrazia in pericolo, un potenziale (ed enorme) buco nero nel cuore d’un continente che, in un tristissimo autunno, sta vivendo l’agonia della lunga stagione democratica e progressista apertasi esattamente 35 anni fa, ...

Sgarbi : “Lucano come chi salvava gli ebrei durante il nazifascismo. Azione giudiziaria criminale” : Per Sgarbi l’impegno del “sindaco di Riace Domenico Lucano, il cui atteggiamento politico è lo stesso di chi ricoverava gli ebrei in età fascista, è stato interdetto da un’Azione giudiziaria criminale. Ritengo che una magistratura che interdice un’Azione di tutela dei più deboli e dei perseguitati, sia l’emblema di una nAzione che non ha più lo spirito del diritto. La magistratura non deve interferire con la politica”.Continua a leggere