Il campanilismo non sia l’ombrello dell’ignoranza

(Di sabato 1 dicembre 2018) Il problema dell’ignoranza Il problema principale nell’approccio alle questioni che ruotano attorno calcio resta, in specifici casi, l’ignoranza (da intendere come la mancanza di una conoscenza su uno specifico argomento). Uno dei termini più abusati negli ultimi tempi è: parola che viene utilizzata – o meglio, strumentalizzata – per sostenere con forza o difendere un pensiero che risulta essere già errato in origine. È argomento di discussione, ormai da anni, quello dei cori di discriminazione territoriale o razzisti.Da Ancelotti a Nicchi, da Gravina a Rizzoli (si è aggiunto in extremis – per fortuna – Massimiliano Allegri) la condanna è unanime. Toccava agli arbitri applicare le norme e sospendere le partite, toccherà sempre a loro farlo ma in un clima cambiato, dove l’asticella della sensibilità sull’argomento si è impennata a livelli forse mai registrati ...