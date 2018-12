Il Camerun non ospiterà la Coppa d’Africa del 2019 a causa dei ritardi nell’organizzazione

Calcio - la Coppa d’Africa 2019 non si giocherà in Camerun : la Caf revoca l’organizzazione : La Coppa d’Africa 2019 non si giocherà più in Camerun. La Caf ha revocato l’organizzazione a causa di ritardi di organizzazione dell’evento e della precaria sicurezza. Ahmad Ahmad, Presidente della Caf, ha annunciato la decisione durante la conferenza stampa che si è svolta ad Accra. A questo punto verrà istituita una task farce per trovare un Paese che possa ospitare la competizione: al momento si parla di Marocco e Sudafrica, ...