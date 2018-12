Il calciomercato oggi – Maxi-operazione tra Torino e Spal

Il calciomercato oggi – Genoa e Fiorentina - ecco Lazaar e Ackermann : Il calciomercato oggi – Il Genoa ha ritrovato fiducia, la squadra di Juric dopo un periodo di crisi ha raggiunto il pareggio nel derby contro la Sampdoria, risultato importante per muovere la classifica, l’ex Crotone ha così evitato il ribaltone in panchina. Adesso la squadra è tornata al lavoro per preparare la delicata partita contro il Torino, due squadre che hanno necessità di conquistare un risultato positivo. Nel frattempo la ...

Il calciomercato oggi – Contatto Spal-Sampdoria : Il calciomercato oggi – La Spal non sta attraversando un buon momento nel campionato di Serie A, dopo un avvio molto importante la squadra di Semplici ha dovuto fare i conti con una serie di risultati negativi, la situazione di classifica al momento è preoccupante. Nell’ultimo match è arrivata la sconfitta contro la corazzata Juventus e la squadra adesso è al lavoro per preparare il match contro l’Empoli, fondamentale scontro per la ...

Il calciomercato oggi – Milan - Paquetà saluta il Flamengo : Il calciomercato oggi – “Ora è arrivato il momento dei saluti, sono pronto a iniziare una nuova avventura. Ringrazio il club per tutto ciò che mi ha dato, ma dopo 12 anni credo sia giunto il momento di partire. Avrò tante cose per la testa nei prossimi giorni, devo riposare e lavorare per preparare bene l’ultima partita. Credo sarà solo un arrivederci, non un addio“. Lucas Paquetá sta per iniziare la sua avventura europea che ...

Il calciomercato oggi – Le mosse di Cagliari e Spal : Il calciomercato oggi – La Spal sta attraversando un momento molto difficile nel campionato di Serie A, dopo un inizio molto positivo gli uomini di Semplici hanno dovuto fare i conti con qualche passo falso di troppo che ha fatto sprofondare la squadra in classifica, adesso il distacco dalla zona rossa è di solo due punti. Più che la classifica a preoccupare sono principalmente le ultime prestazioni, la squadra in particolar modo ha ...

Il calciomercato oggi – Milan - contatto tra Leonardo e Fabregas - asse con il Chelsea : Il calciomercato oggi – Il Milan è sceso in campo nella 13^ giornata del campionato di Serie A, la squadra di Gennaro Gattuso è stata beffata nel finale dalla Lazio, 1-1 il risultato finale in un match molto importante valido per la zona Champions League. Il club pensa anche al calciomercato, i rossoneri hanno intenzione di regalare al centrocampo un calciatore di grande esperienza e qualità. Con il Chelsea si è parlato di Fabregas, ...

Il calciomercato oggi – Innesto in arrivo per Lazio e Sampdoria : Il calciomercato oggi – L’Atalanta sta attraversando un momento veramente importante, il periodo di crisi è un lontano ricordo e la squadra di Gasperini è tornata prepotentemente in corsa per l’Europa, adesso partita fondamentale contro l’Empoli, l’obiettivo è continuare la striscia di risultati utili consecutivi. Nel frattempo la dirigenza pensa al mercato di gennaio, nella prossima sessione invernale potrebbero verificarsi alcune ...

Il calciomercato oggi – Il futuro di Ibra - la richiesta all’Udinese e le trattative della Lazio : Il calciomercato oggi – L’Udinese sta attraversando un momento difficilissimo, negli ultimi giorni è anche arrivato il ribaltone in panchina con l’esonero dell’alleantre Velazquez e l’arrivo dell’ex Crotone Davide Nicola. Dopo un inizio di stagione comunque positivo la squadra bianconera è crollata in classifica dopo una serie di risultati negativi e l’incubo retrocessione è vivo. La pausa è servita al tecnico per conoscere la ...

Il calciomercato oggi – Il Milan pensa al triplo colpo : Il calciomercato oggi – Il Milan è reduce dalla sconfitta nella gara di campionato contro la Juventus, la prestazione per la squadra di Gattuso non è stata comunque da buttare, il club rossonero ha confermato i miglioramenti che avevano portato alla striscia di risultati positivi. Il club rossonero adesso continua la preparazione in vista della difficile trasferta sul campo difficile campo della Lazio, la partita non è a ...

Il calciomercato oggi – Rafinha torna in difesa - affari Juve-Sampdoria : Il calciomercato oggi – L’esperienza con la maglia dell’Inter è stata importante per Rafinha, poi il club nerazzurro non ha avuto la forza economica di riscattare il centrocampista. E’ iniziata così la stagione con il Barcellona, avventura che però non può essere considerata entusiasmante. Per questo motivo sembra certo un addio già dal mercato di gennaio, con l’intenzione di Rafinha di tornare nel campionato italiano. La soluzione ...

Il calciomercato oggi – Il difensore al Milan e la squadra di Calaiò : Il calciomercato oggi – Nell’ultima giornata del campionato di Serie A il Milan ha dovuto fare i conti con la sconfitta davanti al pubblico amico contro la Juventus, si è interrotta la striscia di risultati positivi. La pausa è servita al club rossonero per ricaricare le batterie, nel prossimo weekend difficile trasferta sul campo della Lazio. Nel frattempo arrivano pessime notizie sul fronte infermeria, stagione finita per il ...

Il calciomercato oggi – Triplo innesto in casa Genoa : Il calciomercato oggi – La pausa può servire al Genoa per ricaricare le batterie in vista della ripresa del campionato, il club rossoblu è reduce dalla sconfitta davanti al pubblico amico contro il Napoli ma in generale sta attraversando un momento molto difficile, la panchina dell’allenatore Juric è già in bilico ed il tecnico si giocherà tutto nel derby contro la Sampdoria. La rosa rossoblu ha dimostrato alcune lacune, per questo ...

Il calciomercato oggi – Bologna - tre innesti a gennaio : Il calciomercato oggi – Il Bologna non sta attraversando un momento entusiasmante, la squadra di Filippo Inzaghi è reduce dal pareggio contro il Chievo, prestazione che non ha convinto per questo la posizione dell’allenatore ex Venezia può essere considerata traballante. La dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa, la squadra rossoblu nella prima parte di stagione ha evidenziato alcune lacune soprattutto nel reparto offensivo e ...

Il calciomercato oggi – Uno svincolato si propone al Bologna : Il calciomercato oggi – L’inizio di stagione in casa Bologna non è di certo stato entusiasmante, nell’ultimo match è arrivato solo un pareggio contro il Chievo, la posizione in classifica è preoccupante e l’allenatore Filippo Inzaghi a serio rischio esonero. La squadra rossoblu può essere considerata incompleta e per questo motivo l’obiettivo è quello di intervenire nel mercato di gennaio. Nel frattempo uno svincolato si è proposto ...

Il calciomercato oggi – Primo innesto del Genoa per gennaio : Il calciomercato oggi – Il Genoa non sta di certo attraversando un buon momento di forma, la squadra di Juric è reduce dalla sconfitta davanti al pubblico amico e l’allenatore è già sulla graticola. L’ex Crotone ha rischiato l’esonero dopo il ko contro il club azzurro ma la decisione del presidente Preziosi è stata quella di concedere l’ultima occasione nel derby contro la Sampdoria, non sono ammessi nuovi passi falsi oppure si ...