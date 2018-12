Icardi | ' Gioco solo per il gol Juve o Real? Rinnovo per vincere con l' Inter'

calciomercato

: Salve @SOSFanta gioco a due punte Icardi-Cutrone o intregro uno tra Shick Simeone e Rigoni? A Centrocampo schiero praet o benassi? ?? grazie - Dompyie : Salve @SOSFanta gioco a due punte Icardi-Cutrone o intregro uno tra Shick Simeone e Rigoni? A Centrocampo schiero praet o benassi? ?? grazie - cmdotcom : #Icardi: 'Gioco solo per il gol. #Juve o #RealMadrid? Rinnovo per vincere con l'#Inter' -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Mauropromette fedeltà all'. L'attaccante argentino ha dichiarato in un'vista al Corriere dello Sport : 'Ho sempre chiarito i miei obiettivi. Il primo era giocare in Champions e l'abbiamo raggiunto. Il secondo èqualcosa con questa maglia. Ildel contratto? Quando sarà il momento ...