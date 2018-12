I vecchi sono i nuovi anziani | mai stati meglio Ma è una menzogna

Marco Mengoni presenta Atlantico : 'Io a Sanremo? Sono vecchio...' : 'La parola chiave del mio nuovo disco è lentezza. Ho dovuto viaggiare molto per scriverlo, ho sorvolato l'Atlantico: da qui il nome dell'album'. Marco Mengoni racconta il suo...

FRANCESCA vecchiONI - FIGLIA DI ROBERTO/ 'Sono stata ad un centimetro dalla morte...' - Le Ragazze - - IlSussidiario.net : FRANCESCA VECCHIONI, FIGLIA di ROBERTO VECCHIONI, si racconta a 'Le Ragazze': 'Mio padre? Quando gli ho detto che ero lesbica...' , Le Ragazze,

Manovra - il debito è vecchio ma sono i numeri del governo ad aprire la procedura Ue : Nel giudizio della Ue a cambiare il quadro è la «modifica sostanziale» portata dal piano fiscale per il 2019. Secondo i calcoli della commissione, il deficit aggiuntivo, unito alla spesa per interessi in crescita e ai rischi di impatto negativo sul Pil prodotti in particolare dalle scelte fiscali su imprese e banche, terranno il nostro debito al 131% anche nel 2019, contro il 129,2% stimato dal governo...

Quanto sono vecchi i giovani del Pd : Dalla polemica con Roberto Burioni ho capito Quanto sono vecchi i giovani del Pd. Paragonando l'atteggiamento del partito nei confronti delle masse a quello del virologo nei confronti dei no-vax, il trentenne Dario Corallo – più giovane candidato alla segreteria – è ricorso a tutto un antiquato arma

Le patch di novembre per i vecchi Google Pixel sono dietro l’angolo - parola di Google : Le patch di sicurezza del mese di novembre non sono ancora pronte per Google Pixel e Google Pixel XL. Ciò nonostante Big G conferma che i lavori siano ormai nelle fasi finali e, per quanto non abbia esplicitato alcuna data su cui far riferimento, c'è ragione di ipotizzare una disponibilità ormai vicina. L'articolo Le patch di novembre per i vecchi Google Pixel sono dietro l’angolo, parola di Google proviene da TuttoAndroid.

Frasi contro vecchi e down - la difesa di Casalino : “Sono gay e discriminato” : Il portavoce del premier Conte ha dato la sua versione dei fatti: “Dire che sono intollerante è un'assurdità”

5G - per la politica non ci sono prove che sia pericoloso (ma cita studi vecchi e inadeguati) : Adesso è ufficiale. Il governo non adotterà misure cautelative per proteggere la popolazione esposta alle inedite irradiazioni del 5G. Dal 1 gennaio 2019 saremo come cavie umane, immersi 7 giorni su 7 (24 ore al giorno) in campi elettromagnetici multipli e cumulativi, scientificamente inesplorati. Perché l’assunta innocuità delle radiofrequenze di quinta generazione, secondo Salvatore Micillo (sottosegretario all’Ambiente) è empiricamente ...

Non è che non ci sono più idee in tv - è che sono i vecchi a fare nuova tv : Invecchiare fa schifo. Non è solo la risposta che diede Cher a Oprah, è anche quello che pensa Emile Ratelband, un dj e guru olandese (che è già una bio che compete con quella di Gio Evan), il sessantanovenne che si abbassa l’età per avere più match su Tinder, ed è seriamente intenzionato ad abbassa

Elettra Lamborghini a Verissimo : “Sono vecchio stampo e non mi piacciono i famosi” (video) : Come ogni sabato, Silvia Toffanin apre le porte del salotto di Verissimo su Canale5 per le interviste a cuore aperto con i personaggi della tv che raccontano del loro lavoro ma anche della loro vita, tra momenti simpatici e momenti commoventi. Nella puntata di oggi 3 ottobre tanti ospiti e abbiamo trovato anche Elettra Lamborghini a Verissimo che ha raccontato a Silvia Toffanin e al pubblico un po’ di sé. 24 anni, Bolognese, nipote di ...

Salute : aggiungendo un particolare ingrediente - cioccolata - tè e caffè possono combattere l’invecchiamento e contribuire al benessere del corpo : l’invecchiamento e una bassa aspettativa di vita sono causate, almeno parzialmente, dallo stress ossidativo. Un team di ricercatori, guidato dalla Dott.ssa. Ivana Ivanovi-Burmazovi (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) e da ricercatori statunitensi, ha scoperto che lo zinco può attivare una molecola organica, contribuendo a proteggere il corpo dallo stress ossidativo. Lo zinco è un minerale di cui abbiamo bisogno per restare ...

L’Italia invecchia : per la prima volta dal 1861 ci sono più anziani che giovani : L'Italia sta invecchiando, ma non compensa con le nascite. È per questo che per la prima volta in quasi 160 anni gli ultra sessantenni, numericamente, superano i giovani che ancora non hanno compiuto trent'anni. A spiegarlo è uno studio realizzato dall'Istituto di studi e ricerca Carlo Cattaneo grazie ai dati raccolti dall'Istat.Continua a leggere

Liverpool - Klopp : "Ancelotti vecchia volpe - i complimenti sono pre-tattica" : Il tecnico dei Reds alla vigilia della sfida del San Paolo: "Insigne eccezionale, Napoli grande squadra, non vedo gap tra noi e loro"