I furbetti dell' Isee | falsi 6 modelli su 10 E così la platea del reddito si restringe

Napoli - ecco i furbetti della Cumana : in decine saltano i tornelli nell'ora di punta : La gara tra i furbetti del biglietto continua in tutta la città. Questa volta la stazione è quella della Cumana di Fuorigrotta dove, soprattutto di prima mattina, l'affluenza è alta. La corsa tra i ...

Bari - al quiz con microtelecamere e auricolari : incastrati i “furbetti” delle patenti. Ecco come superavano l’esame : Si presentavano all’esame con microtelecamere sui bottoni delle camicie e auricolari e dall’altra parte c’era chi suggeriva loro le risposte esatte. Settanta le patenti “truccate” sequestrate, 83 persone indagate di cui 9 per associazione a delinquere, due le autoscuole coinvolte (una di Bari e una di Altamura) per un giro d’affari complessivo di oltre 250mila euro. La Polizia del capoluogo pugliese ha ...

Auto : ecco come il governo colpirà i furbetti delle targhe estere : Multe salate per chi immatricola in un Paese straniero un veicolo, ma risiede in Italia: si potrà arrivare anche alla confisca del mezzo

La Lega punta a stanare furbetti dell'assicurazione : La Lega punta a stanare gli evasori della Rc auto. E lo fa con un emendamento al decreto fiscale che accompagna la manovra. La lotta ai furbetti dell'assicurazione parte dall'inasprimento delle sanzioni.Il Carroccio propone il raddoppio della multa (compresa tra 848 e 3.393 euro) per gli automobilisti sorpresi, più di una volta, a viaggiare senza assicurazione. Nei casi di reiterazione, poi, è stata proposta anche "la sanzione amministrativa ...

Fantinati (M5s) : "Contro i furbetti del Parlamento obbligo di rilevazione delle impronte digitali anche in Aula" : I furbetti del cartellino sono ovunque, anche in Parlamento. E per arginare questo fenomeno Mattia Fantinati, sottosegretario pentastellato alla Pubblica amministrazione propone la sua ricetta: rendere obbligatoria la rilevazione delle impronte digitali anche per deputati e senatori. La sua idea - esposta in un'intervista a Repubblica - di non può essere nulla di più che una richiesta, un appello ai presidenti Roberto Fico ed ...

Milano - i furbetti della ZTL entrano contromano per evitare di pagare il ticket : A Milano gli automobilisti non sempre possono entrare liberamente nel centro città e così alcuni, come documenta " Striscia la Notizia " tra piazza Cinque Giornate e piazza Oberdan, hanno deciso di ...

Via libera del Cdm al decreto Concretezza : lotta ai furbetti con il controllo delle impronte digitali : Via libera dal consiglio dei ministri al ddl "Concretezza". Il provvedimento prevede interventi per la Concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo collegato alla legge di bilancio. Il disegno di legge approvato in via definitiva introduce, come previsto, un giro di vite contro l'assenteismo nel pubblico impiego, con controlli "biometrici dell'identità", che in pratica potranno essere fatti ...

Arriva la rilevazione delle impronte digitali contro i furbetti del cartellino : contro i cosiddetti "furbetti del cartellino" nella pubblica amministrazione Arrivano la videosorveglianza e il controllo delle presenze tramite "verifica biometrica dell'identità". In sostanza, per registrare le entrate e le uscite dei dipendenti pubblici dal posto di lavoro, si farà ricorso alla rilevazione delle impronte digitali. Misure, queste, presenti nella bozza di ddl "Interventi per la concretezza delle azioni delle P.A e ...

Scoperti furbetti degli assegni sociali - raffica di controlli della Finanza : Esenzioni non dovute dal ticket sanitario e tariffe agevolate senza averne diritto. In un caso frode per 39mila euro

I furbetti dell’Ilva : meglio restare in cassa integrazione che farsi assumere da ArcelorMittal : Non ci sono ancora numeri al riguardo ma nell'Ilva di Taranto a molti interesserebbe restare dipendenti dell'amministrazione straordinaria anziché essere iscritti a libro paga della nuova proprietà. Lo ammettono, riservatamente, anche i sindacalisti. Ecco perché...