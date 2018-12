I conti in tasca alla manovra | quanto può costare alle imprese italiane

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 novembre : Ecco chi paga i partiti. conti in tasca. Sigarette elettroniche (Lega) - cacciatori (FdI) - famiglia Guidi (Pd) : Trasparenza Soldi ai partiti. Aziende, lobby e altri affari. Ecco chi ha pagato la politica I contributi 2018 – Da chi fabbrica Sigarette elettroniche ai cacciatori: l’elenco aggiornato dei finanziatori privati di Carlo Tecce Garantismi e gargarismi di Marco Travaglio Avete notato quanto sono diventati simpatici i Casamonica, ora che la Raggi gli fa svuotare e abbattere i villini? Qualche estate fa, dopo il vistoso e fastoso ...

In 10 anni si salva solo Patuano I conti in tasca ai Ceo di Telecom : Telecom Italia ha visto succedersi sulla poltrona di amministratore delegato 4 top manager in 10 anni, ma nessuno di loro è riuscito a creare valore agli occhi del mercato. Se Marco Patuano ha interrotto la caduta delle quotazioni, Franco Bernabè, Flavio Cattaneo e Amos Genish hanno chiuso la propria esperienza con quotazioni di Tim in netto ribasso rispetto al loro arrivo sul ponte di comando. Ma non si è trattato di un ...

Torino - intascavano assegni familiari ma avevano conti all’estero : 3 pregiudicati denunciati : I tre avevano depositato un gruzzolo di circa 420mila in banche croate ma in Italia denunciavano reddito zero e addirittura oltre una trentina di familiari a carico riuscendo così ad ottenere ingenti somme per assegni familiari destinati ai più bisognosi . Smascherati dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Torino.continua a leggere

Wall Street bond e azioni - facciamo i conti in tasca al mercato : ... al momento, i 5 trilioni di dollari andati in fumo con il calo dei prezzi di azioni ed obbligazioni , in tutto il mondo, non ha generato un impatto significativo sull' economia reale . E questo ...

UOMINI E DONNE/ Tina e Gianni contro Angela : "Fai i conti in tasca ai tuoi corteggiatori" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Barbara De Santi è tornata ad accendere liti e polemiche dentro e fuori dallo studio. Ecco le sue rivelazioni(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 16:00:00 GMT)